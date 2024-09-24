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خارج الحدود

سفير القاهرة فى موسكو يستقبل مجموعة من طلبة الأكاديمية الرئاسية الروسية (فيديو)

السفير نزيه النجاري
السفير نزيه النجاري والطلبة الروس، فيتو

استقبل السفير نزيه النجاري سفير القاهرة في موسكو، اليوم، في مقر السفارة المصرية لدى روسيا، مجموعة من طلبة كلية السياسة العامة والإدارة فى الأكاديمية الرئاسية الروسية.

 

سفير مصر فى روسيا يستقبل طلبة الأكاديمية الرئاسية الروسية

وقام السفير نزيه النجاري، بافتتاح العام الدراسى الجديد لهؤلاء الطلبة، من خلال إلقاء محاضرة استعرض فيها تاريخ العلاقات المصرية الروسية المشتركة، منذ فجر الامبراطورية الروسية والمملكة المصرية، وصولا إلى عهد الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره فلاديمير بوتين.

النجاري يستقبل طلبة الإكاديمية الرئاسية الروسية، فيتو

وأشار السفير المصري لدى روسيا، إلى حرص القيادة المصرية برئاسة السيسي، على تطوير العلاقات بين القاهرة وموسكو، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي وتسبب فى طفرة كبيرة بجميع كافة أشكال العلاقات والتعاون بين البلدين.

وتطرق السفير المصري نزيه النجاري، إلى عضوية مصر فى تجمع "البريكس" وخطط القاهرة المستقبلية لتطوير التعاون الاقتصادي والصناعى من خلال عضويتها فى التجمع الذي شهد مؤخرا تطورا هائلا من خلال حصول دول ذات ثقل سياسي واقتصادي على عضويته.

السفير نزيه النجاري يشرح خطط ترسيخ العلاقات المصرية الروسية 

من جانبهم طرح طلبة كلية السياسة العامة والإدارة فى الإكاديمية الرئاسية الروسية، عددا من الأسئلة خلال اللقاء مع سفير مصر لدى روسيا، حول العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو وخطط تطويرها، وحصلوا على إجابات وافية من السفير نزيه النجاري، وضعتهم أمام صورة كاملة للعلاقات بين البلدين وخطط القيادة المصرية لترسخيها.

طلبة الإكاديمية الرئاسية الروسية فى السفارة المصرية، فيتو

وحضر اللقاء، د.عمرو الديب الاستاذ المساعد فى الاكاديمية الرئاسية الروسية، والدكتورة نتاليا ابراموفا، عميدة كلية السياسية العامة والإدارة بالإكاديمية.

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