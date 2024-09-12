وزير الثقافة يبحث مع نظيرته الروسية آليات تعزيز التعاون بين البلدين

التقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة المصرية، نظيرته الروسية، أولغا ليوبيموفا، لبحث آليات تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، وذلك ضمن مشاركته في "الاجتماع التاسع لوزراء الثقافة بمجموعة "البريكس"، والمنعقد بمدينة "سانت بطرسبرج" بروسيا.

وناقش اللقاء، الانضمام إلى "مجموعة بريكس"، التي تشكل دفعة إضافية لتطوير التعاون الثقافي بين بلدان المجموعة، في مجالات السينما، والمشاريع المشتركة للمعارض الفنية، والمهرجانات، والفعاليات المختلفة،ودعم الصناعات الثقافية، وتبادل الخبرات.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة المصرية، على قوة العلاقات بين البلدين، لاسيما في مجالات الثقافة والفنون، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى مجموعة "البريكس" يفتح آفاقًا جديدة للتعاون، في مجالات الثقافة والإبداع، مؤكدًا أن هذا التحالف سيمكننا من تعزيز الإنتاج السينمائي المشترك، وتنظيم معارض فنية عالمية، كما سيتيح فرصًا أكبر لدعم الصناعات الثقافية المتطورة في مصر.

وأشار وزير الثقافة إلى أن دول البريكس تمتلك إرثًا ثقافيًا غنيًا ومتنوعًا، وأن التعاون الثقافي بينها يمثل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعارف

ومن جانبها، أكدت أولغا ليوبيموفا، وزيرة الثقافة الروسية، أن مصر شريك ثقافي مُهم لروسيا، وانضمامها إلى "مجموعة البريكس" يُسهم في تعزز الحوار الثقافي بين البلدين، وبناء جسور جديدة من الفهم المتبادل.