سفير مصر بروسيا يوجه رسالة لـ 40 ألف مصري مقيم بموسكو

انتخابات الرئاسة بالخارج، حرص السفير المصري لدى روسيا نزيه النجاري، على توجيه رسائل للجالية المصرية في موسكو بالإقدام بشكل مكثف على مقر السفارة، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

انطلاق انتخابات الرئاسة بروسيا

وأضاف خلال حديثه بقناة “القاهرة الإخبارية”:"السفارة استعدت تماما لإدلاء المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واستقبلت اليوم عددا كبيرا من المواطنين، وتأمل أن يدلي أكبر عدد من المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية خلال اليومين القادمين".

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وتابع: استعدادات السفارة المصرية في موسكو للانتخابات الرئاسية، جرت على أكمل وجه قبل عدة أيام من بداية التصويت، مشيدا بالدولة المصرية متمثلة في الخارجية المصرية التي وفرت كل الإمكانيات اللازمة لعملية التصويت، مؤكدا أن الانتخابات اليوم على خير ما يرام وكانت وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وتابع: « نلتزم بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل دقيق جدا، يصل عدد أفراد الجالية المصرية في روسيا إلى حوالي 40 ألف مصري، ونأمل أن يتمكن العدد الأكبر منهم من الإدلاء بصوته، نحن ندرك أن المصريين في روسيا موجودون في مدن روسية كثيرة وقد لا تساعد الظروف بعضهم في الحضور إلى موسكو للإدلاء بصوته، كما أن السفارة تواصلت مع الطلاب المصريين في روسيا منذ فترة طويلة قبل التصويت لتوعيتهم بقواعد وتفاصيل عملية الانتخابات الرئاسية ونشرت هذه القواعد والتفاصيل على الموقع الإلكتروني للسفارة.

انطلاق العملية الانتخابية بالخارج

وانطلقت في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق، ويتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا أنه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومى وما زال ساريا يحق للناخب التصويت.