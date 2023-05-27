السفير المصري بروسيا: العلاقات بين القاهرة وموسكو تشهد تطورًا ملحوظًا

عٌقدت ندوة “روسيا – مصر ” على هامش انعقاد منتدى كازان 2023 بحضور السفير المصري في روسيا الدكتور نزيه النجاري والمستشار الثقافي الدكتور محمد السرجاني، وأدارها باللغة العربية مع الترجمة الفورية للغة الروسية الإعلامى عمرو عبد الحميد.

وتحدث السفير المصري نزيه النجاري عن علاقته بروسيا التي بدأت منذ نعومة أظفاره، حيث كان يعمل والده بالسفارة المصرية بموسكو.

المنتدى الاقتصادي الـ 14 روسيا



وأكد النجاري أن العلاقات المصرية الروسية تشهد تطورًا ملحوظًا، بينما تناول السفير عزت سعد مدير المجلس المصري للشئون الخارجية والسفير السابق في موسكو بانوراما العلاقات الثنائية مؤكدًا ان روسيا كانت دومًا حليفًا أستراتيجيًا صادقا فى وعوده.

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كما أجرى اليكسي تيفانيان الملحق التجاري الروسي بالقاهرة مداخلة عبر “زووم ” مشيرًا الى تطور العلاقات التجارية فى الفترة الأخيرة وزيادة الاقتراحات المتبادلة بالمعاملات التجارية بين البلدين.



وتحدثت يكاتيرينا اباشيفا نائب مدير إدارة المعاملات البنكية الدولية عن آفاق التعاون المشترك بين البنوك، بينما تحدث رومان تشوكوف مدير إدارة التصاريح الدولية للتجارة الخارجية عن التطورات الأخيرة في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد.



كما أجرى ميخائيل ارلوف رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري وحفيد الملك فاروق مداخلة عبر “زووم” مشيرًا الى أن السوق المصري يمتلك كافة المقومات لاستقبال المنتجات الروسية.



كما تناول ديمترى بروخورينكو مدير أدارة تطوير التعاون الدولي التابعة لمركز التصدير الروسي معاملات التصدير بين البلدين مؤكدا انها تشهد تناميًا ملحوظًا.

كما تحدث اليكسي برونكوف نائب مدير مؤسسة روس اتوم لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن أخر التطورات فى اقامة مشروع الضبعة والتعاون المصري الروسى فى انتاج الطاقة النووية السلمية.

وتناول الدكتور أحمد مصطفى مدير معهد الدراسات الأسيوية تاريخ العلاقات الثنائية التي وصفها بالحيوية.

وتحدث فلاديمير باتيومكن نائب محافظ كالوجوسكايا عن التعاون المشترك بين البلدين الذى يسير بشكل طيب وينتظره مستقبلًا واعدًا ومن جانبه أشار شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية عن أهمية اللقاء الذى خرج بشفافية وموضوعية عن مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين ,وأكد جاد أن روح الحوار تؤكد حالة التفاؤل لدى المسئولين بمستقبل العلاقات المصرية الروسية.

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