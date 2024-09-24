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رياضة

حارس معتزل يضع شرطين للانضمام إلى برشلونة الإسباني

حارس المرمى فويتشيك
حارس المرمى فويتشيك تشيزني

واصل فريق  برشلونة الإسباني، رحلة البحث عن حارس مرمى بعد نهاية موسم الألماني مارك أندريه تير شتيجن، على إثر إصابة قوية في الركبة تعرض لها في الجولة الخامسة من منافسات الموسم الجديد في الدوري الإسباني أمام فياريال.

وكشفت تقارير صحفية أن الحارس فويتشيك تشيزني وضع شرطين من أجل قبول عودته إلى ممارسة كرة القدم وانضمامه إلى نادي برشلونة، لإنقاذ الموقف بعد إصابة الحارس مارك أندريه تير شتيجن.

وبدأ برشلونة عملية البحث عن بديل مناسب لخلافة تير شتيجن في صفوف الفريق، خلال فترة إصابته حيث من المحتمل أن يبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى 9 أشهر بعدما خضع لعملية جراحية ناجحة.

وارتبط فويتشيك تشيزني بإمكانية الانتقال إلى برشلونة، في صفقة مجانية، رغم اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الماضي، حيث كشفت شبكة "راديو كتالونيا" الإسبانية، أن تشيزني تعهد بالتفكير في الأمر، مع العلم إنه انجذب بالفعل إلى اقتراح نادِ أوروبي كبير مثل برشلونة.

وأوضحت أن تشيزني لن يفرض أي صعوبات مالية على برشلونة، ولكنه في المقابل يضع شرطين.

وأشارت إلى أن الشرط الأول يتمثل في حصول تشيزني على عقد لمدة عام واحد فقط، والثاني ألا يلعب دورًا ثانويًا في برشلونة.

 

رئيس رابطة الليجا يبشر برشلونة بعد إصابة تير شتيجن 

تضاربت الأنباء حيال إمكانية تعاقد برشلونة مع حارس مرمى بديل بعد إصابة شتيجن، لا سيما أنه لا تزال هناك 3 أشهر كاملة متبقية على فتح ميركاتو الشتاء في يناير 2025، ما يضع المدرب هانز فليك في ورطة حقيقية.

رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أعلن في تصريحات صحفية، أن برشلونة يستطيع إيجاد بديل للحارس تير شتيجن بلاعب آخر، سواء حارس مرمى أو لاعب في مركز مختلف، حال تأكد تعرضه لإصابة طويلة، بعد موافقة الأندية على هذا الخيار في لائحة الرقابة المالية.

وقال تيباس: "حينما تحدث إصابة طويلة يمكن استبدال اللاعب بآخر بنفس القيمة. قد يكون حارس مرمى أو لاعبًا يلعب في مركز مختلف. هذا هو ما وافقت عليه الأندية، ولم يكن مدرجًا ضمن النسخ الأولى من لائحة الانضباط المالي".

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