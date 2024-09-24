اجتماع حاسم في برشلونة لمناقشة ملف بديل تير شتيجن

كشف تقرير صحفي إسباني، إن الإدارة الرياضية لبرشلونة ستعقد جلسة حاسمة اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف بديل الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.



وتعرض تير شتيجن لإصابة قوية خلال مواجهة فياريال بالليجا، وأثبتت الفحوصات أنها تمزق في وتر الرضفة للركبة وخضع لعملية جراحية في برشلونة.



ويغيب الحارس الألماني لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر، وبهذا، أصبح من المؤكد انتهاء موسمه الحالي، ما يجبر نادي برشلونة على البحث عن بديل.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيجتمع اليوم هانز فليك مدرب برشلونة، وديكو المدير الرياضي للبارسا، بهدف مناقشة جميع الخيارات المتاحة.

عروض لحراس عاطلين لخلافة تير شتيجن

وتلقى النادي العديد من العروض من حراس مرمى عاطلين عن العمل، والآن يتعين على النادي الكتالوني الاستفادة من حقيقة أنه يمكنه استخدام 80% من راتب الحارس الألماني للتعاقد مع لاعب جديد.

ويتعين على ديكو وفليك أن يقررا ما إذا كانا سيقومان بالتعاقد فورًا مع أحد الحراس المتاحين حاليًا (مثل كيلور نافاس، جوردي ماسيب، إدجار باديا، لوريس كاريوس أو كلاوديو برافو، وغيرهم) أو الانتظار مع الاعتماد على إيناكي بينيا حتى يناير، ثم التعاقد مع حارس على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك في يناير، كما أكد لابورتا ورئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، سيكون برشلونة قادرًا على الاستفادة من قاعدة 1:1، ما يمنحه هامشًا أكبر في الرواتب للتعاقد مع لاعب من مستوى أعلى دون قيود مالية كبيرة.