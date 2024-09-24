قومي المرأة بالإسماعيلية ينظم ندوة للتوعية بأهمية التأمين الصحي الشامل (صور)

نظم المجلس القومى للمرأة فرع محافظة الإسماعيلية، برئاسة لبنى ذكى مقررة الفرع، ومتابعة مايبل مكرم المقررة المناوبة وبالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ندوة توعوية بدار عباد الرحمن بأبو عطوة.

التعريف بالمنظومة

واستعرضت مديرة إدارة العلاقات العامة لمنظومة التأمين الصحي مزايا المنظومة وأهدافها ومدى توفير الرعاية الطبية بأفضل معايير الجودة والكفاءة وشرح الفرق بين الهيئات ودور كل هيئة في تقديم الخدمة.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

الإجابة على استفسارات المواطنين

وخلال الندوة تم طرح بعض الأسئلة والاستفسارات على الحضور ورصد المعوقات التي تواجههم، وتم استيعاب المشاكل والرد على الاستفسارات وتم حلها مع المرضى من أجل تقديم الخدمة العلاجية الأمثل للمستفيدين وتتكفل الدولة بحقوق الغير قادرين.

قومي المرأة يشارك في فعاليات مبادرة الحساب الذهني

ومن جهة أخرى شارك فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة وحضور لبني زكي مقررة الفرع وبمشاركة مايبل مكرم المقررة المناوبة، في الاحتفالية التي نظمها المجلس القومي للتدريب والتعليم بالتعاون مع الكشافة الجوية، لتكريم من اجتازوا اختبارات البطولة الخاصة بمبادرة الحساب الذهني في إطار انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية بناء إنسان الاهتمام بالطفل مستقبل الغد وانطلاق الدورات التدريبية في مجال الحساب الذهني.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو



جاء ذلك في إطار تفعيل توجيهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق أهداف خطة مصر الاستراتيجية ٢٠٣٠ ومن منطلق ان التدريب والتنمية والتوعية الثقافية في كافة البرامج الوطنية أحد ركائز التنمية بل يعتبر العنصر الرئيسي للتطور وخلق كوادر تتمتع بالمهارات المهنية وقادرة على مواكبة تحديات المستقبل.



وأقيم الحفل بمقر الكشافة الجوية بمشاركة عضوات فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الاسماعيلية وبحضور القائد سعيد خليفة وعدد من القيادات، وتم تكريم من اجتازوا الاختبارات وإهداء درع التكريم لمقررة المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية لدعم المجلس الدائم لفعاليات المبادرة.