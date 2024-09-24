الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قومي المرأة بالإسماعيلية ينظم ندوة للتوعية بأهمية التأمين الصحي الشامل (صور)

جانب من فعاليات الندوة،
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

 نظم المجلس القومى للمرأة فرع محافظة الإسماعيلية، برئاسة لبنى ذكى مقررة الفرع، ومتابعة مايبل مكرم المقررة المناوبة وبالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ندوة توعوية بدار عباد الرحمن بأبو عطوة.  

محافظ الإسماعيلية: تشكيل  مجلس أمناء من التجار لتنظيم عمل سوق الجمعة

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستعرض تقريرا حول أداء المنشآت (صور)

التعريف بالمنظومة 

 واستعرضت مديرة إدارة العلاقات العامة لمنظومة التأمين الصحي مزايا المنظومة وأهدافها ومدى توفير الرعاية الطبية بأفضل معايير الجودة والكفاءة وشرح الفرق بين الهيئات ودور كل هيئة في تقديم الخدمة.   

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

الإجابة على استفسارات المواطنين 

 وخلال الندوة تم طرح بعض الأسئلة والاستفسارات على  الحضور ورصد المعوقات التي تواجههم، وتم استيعاب المشاكل والرد على الاستفسارات وتم حلها مع المرضى من أجل تقديم الخدمة العلاجية الأمثل للمستفيدين وتتكفل الدولة بحقوق الغير قادرين. 

 

قومي المرأة يشارك في فعاليات مبادرة الحساب الذهني 

 ومن جهة أخرى شارك فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة وحضور  لبني زكي مقررة الفرع وبمشاركة مايبل مكرم المقررة المناوبة، في الاحتفالية التي نظمها المجلس القومي للتدريب والتعليم بالتعاون مع الكشافة الجوية، لتكريم من اجتازوا اختبارات البطولة الخاصة  بمبادرة الحساب الذهني  في إطار  انطلاق فعاليات المبادرة  الرئاسية للتنمية البشرية  بداية  بناء إنسان الاهتمام  بالطفل  مستقبل  الغد وانطلاق الدورات التدريبية في مجال الحساب الذهني. 

جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو


جاء ذلك في إطار تفعيل توجيهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق أهداف خطة مصر الاستراتيجية ٢٠٣٠ ومن منطلق ان التدريب والتنمية والتوعية الثقافية في كافة البرامج الوطنية أحد ركائز التنمية بل يعتبر العنصر الرئيسي للتطور وخلق كوادر تتمتع بالمهارات المهنية وقادرة على مواكبة تحديات المستقبل. 


وأقيم الحفل بمقر الكشافة الجوية بمشاركة  عضوات فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الاسماعيلية وبحضور القائد سعيد خليفة وعدد من القيادات، وتم تكريم من اجتازوا الاختبارات وإهداء درع التكريم لمقررة المجلس القومي للمرأة  بالإسماعيلية لدعم المجلس الدائم لفعاليات المبادرة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية مجلس قومى المرأة بالإسماعيلية ندوة منظومة التأمين الصحي الشامل التامين الشامل

مواد متعلقة

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستعرض تقريرا حول أداء المنشآت (صور)

محافظ الإسماعيلية: تشكيل  مجلس أمناء من التجار لتنظيم عمل سوق الجمعة

محافظ الإسماعيلية يتفقد مستودعات البوتاجاز (صور)

محافظ الإسماعيلية لطلاب المدارس: عليكم بالبحث والتعلم (صور)

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

مصدر بالأهلي: الخطيب يتدخل لحل أزمة معلول

المؤبد لسائق قطار طوخ ومساعده والسجن المشدد 5 سنوات لـ 5 آخرين (فيديو)

السوبر الإفريقي، رد ناري من أحمد بلال على شريف إكرامي

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

كارثة جديدة تنتظر «النهضة الإثيوبي»، مستشار باليونسيف: تهديدات خطيرة لسدود السودان

زغلول صيام يكتب: هل تغير وزير الشباب بعد التعديل الوزاري؟! وهل هناك رقابة على اتحاد الكرة والرابطة؟!

زيادة سعر دواء شهير لعلاج نزلات البرد

منوعات

المزيد

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

11 جنيهًا ارتفاعًا في سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم 24 سبتمبر 2024

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية العربية الآسيوية بكأس العالم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تحدي قوم هود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 22 بسورة الأحقاف

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

المزيد
الجريدة الرسمية