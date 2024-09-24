العثور على جثة متعفنة لسيدة متوفاة منذ 3 أيام في بورسعيد

عثر الأهالي بمحافظة بورسعيد، على جثة متعفنة، مساء اليوم الثلاثاء، لسيدة متوفاة منذ قرابة 3 أيام داخل منزل بمساكن اللبانة.

استقبلت مشرحة مستشفى النصر التخصصي جثة السيدة: رضا فهمى محمد حامد 50 عامًا، عقب العثور عليها متوفاة منذ قرابة 3 أيام بمساكن اللبانة عمارة رقم 1.

حُرر محضر بالواقعة وجاري التحري حول ملابساتها، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.