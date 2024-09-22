محافظ بورسعيد يحيل مديري مدرستين و10 معلمين للتحقيق

أحال اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد كلا من مدير مدرسة زيدان سند، ومدير مدرسة شروق قربة عايد للتحقيق، وذلك نتيجة للمخالفات التي تم رصدها بالمدرستين خلال أول يوم دراسي، وعدم تسليم الطلاب الكتب المدرسية بالتزامن مع اول يوم دراسي، وإهمال مستوى النظافة داخل المدرسة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية المفاجئة اليوم الأحد بمدارس جنوب بورسعيد

كما قرر محافظ بورسعيد إحالة عشر معلمين بمدرسة شروق قربة عايد للتحقيق أيضًا، وذلك لعدم التواجد بالمدرسة خلال اليوم الدراسي، مشددا على أنه لن يسمح بالتهاون في حق أبناءنا الطلاب وسيتم توقيع العقوبات على كل من يخالف النظام والقوانين ويقصر في حق الطلاب ومستقبلهم التعليمي