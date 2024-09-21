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محافظ بورسعيد يشارك طلاب مدرسة اليونانية الحديثة الطابور الصباحي

محافظ بورسعيد يزور
محافظ بورسعيد يزور المدرسة اليونانية الحديثة، فيتو

احتفلت المدرسة اليونانية الحديثة ببورسعيد والتابعة لمدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة باستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، والذي حرص على مشاركة الطلاب في طابور أول أيام الدراسة، وذلك بمشاركة لفيف من القيادات التربوية والتعليمية بالمحافظة الباسلة.

قيادات التربية والتعليم ببورسعيد يزورون المدرسة 

واستقبل كل من موريس فريد مدير المدرسة، ونشأت أيوب مدير المرحلة الإعدادية الحضور في أول أيام العام الدراسي الجديد، وهم طه الغرباوي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ولمياء الجيار رئيس حي الشرق، ولمياء الجهيني مدير إدارة التعليم الخاص ببورسعيد، وفاطمة هجرس وكيل إدارة شرق التعليمية.

محافظ بورسعيد يزور المدرسة اليونانية الحديثة، فيتو

ومن جانبه أثنى اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد على انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة اليونانية الحديثة، موجها الشكر لكل القائمين على منظومة العمل بالمدرسة وعلى رأسهم إدارة المدرسة لظهور المدرسة بالشكل المشرف أمام الطلاب خلال استقبالهم في أول ساعات العام الدراسي الجديد.

كما حرص اللواء محب حبشي وقيادات التربية والتعليم ببورسعيد على مشاركة الطلاب في أداء تحية العلم بالطابور المدرسي، متمنيا للطلاب مزيد من النجاح في العام الدراسي الجديد، وأن يكون عاما مفعما بالنجاح والتفوق.

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