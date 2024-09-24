الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل السفر للسعودية لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف على فريق الكرة على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي أقيم اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل علي ملعب المملكة أرينا.

وجاء حضور الخطيب لمران الفريق كنوع من أنواع الدعم للاعبي الأهلي قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية غدا الأربعاء لخوض اللقاء المنتظر.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والمقرر لها يوم الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في الجوانب الفنية، وخاض اللاعبون فقرة بدنية، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي



وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي

بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي والإماراتي فارس عوض

كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويلتقي فريقا الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي

واعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي «كاف»، اختيارها للحكم الدولي الليبي معتز الشلماني لإدارة المباراة، على أن يعاونه مواطنه عطية عيسى، مساعد أول، والتونسي خليل حساني، مساعد ثانٍ، بينما سيكون الصومالي عمر قرطان حكما رابعا.

ويتواجد الجنوب أفريقي توم أبونجيل على تقنية الفيديو، ويعاونه مواطنته الحكمة أكونا ماكليما، والمغربي زكريا برنيسي.