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رياضة

السوبر الإفريقي، رقم مميز ينتظر رامي ربيعة حال تتويج الأهلي باللقب

رامي ربيعة
رامي ربيعة

يستعد الأهلي لمواجهة غريمة التقليدي نادي الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على ملعب المملكة آرينا.

ويشارك النادي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على الترجي التونسي في المباراة النهائية، بينما يتواجد الزمالك كبطل الكونفدرالية الإفريقية بعدما فاز على فريق نهضة البركان المغربي.

رامي ربيعة ينتظر رقم مميز حال تتوج الأهلي بالسوبر الإفريقي 

وينتظر رامي ربيعة نجم النادي الأهلي رقم مميز حال تغلب الأهلي علي الزمالك والفوز بكأس السوبر الإفريقي، حيث يصبح ربيعة في تلك الحالة يمتلك 5 ألقاب من البطولة ليعادل عدد بطولات حسام عاشور لاعب الأهلي السابق، وسيفصله لقب وحيد لمعادله رقم وائل جمعة الأكثر تتويجا بالسوبر الإفريقي برصيد 6 ألقاب.

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

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