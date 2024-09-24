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مدير عام التأمين الصحي بالشرقية يعقد اجتماعا مع الممرضات ومدخلي البيانات بالفرع

الديب يعقداجتماع
الديب يعقداجتماع مع الممرضات ومدخلى البيانات بالفرع-فيتو

عقد الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية، اجتماعا بالممرضات ومدخلى البيانات بوحدات الفرع المختلفة وذلك للاستعداد والتجهيز للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر لمرض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية بمدارس المحافظة.

مرور مفاجئ على عيادات التأمين الصحي بالشرقية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء وبتعليمات الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي والتى تقضي بتثقيف الكوادر الفنية المشاركون فى المبادرات الرئاسية 

توجيه الحضور بالاجتماع بضرورة الالتزام بالتعليمات

 وألقى مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية كلمة رحب فيها بالحضور وشكرهم على أدائهم فى المبادرات السابقة  ثم  قام بالتوجيه للحضور بضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من رئاسة الهيئة والتكليفات الصادرة لهم فى هذا الشأن. 

كما قام سامح عبد المنعم مدير العيادات بالفرع  بعرض بعض السلبيات بالمبادرات السابقة وكيفية تجنبها فى المبادرة القادمة وكذلك قامت الدكتورة يسرية عطية مسئول تمريض العيادات والكلى بالفرع بشرح إجراءات العمل داخل عيادات الربط وهى القياسات والتسجيل والبيانات

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وعرض هيثم شهوان مسئول الشبكات بادارة الحاسب الالى بالفرع طريقة التسجيل على تطبيق برنامج عيادات الربط وفى حضور هالة حسنى مدير التمريض بالفرع بالشرقية 

 

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الدكتور رضا الديب مدير عام الفرع التأمين الصحي محافظة الشرقية مدخلى البيانات التجهيز للمبادرة الرئاسية الكشف المبكر عن الانيميا والسمنة والتفزم المرجلة الابتدائية مدارس المحافظة

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