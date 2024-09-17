مدير التأمين الصحي بالشرقية يترأس اجتماع مجلس تنفيذى مستشفى المبرة

ترأس الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة الشرقية اجتماع المجلس التنفيذى الشهرى لمستشفى المبرة مع مديرى مستشفى المبرة ورؤساء الأقسام، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.

اجتماع تنفيذى المبرة -فيتو

رئيس الفرع يقدم الشكر للحضور

بدأ الاجتماع الذى عقد بقاعة اجتماعات مستشفى المبرة بتقديم الشكر لجميع العاملين بالمستشفى على ادائهم المتميز خلال الفترة السابقة وطالب منهم مزيدا من الجهد والعمل فى المرحلة القادمة، لاستمرار تقديم الخدمة الطبية للمرضى المترددين والمحجوزين بالمستشفى.

اجتماع تنفيذى المبرة -فيتو

مناقشة الموضوعات المهمة والتوصيات السابقة

كما تمت مناقشة الموضوعات الهامة بكل قسم والتوصيات اللازمة لرفع كفاءة جميع الأقسام ، كما تم عرض ومناقشة أجندة الاجتماع المعدة لذلك، وقد تم فتح باب المناقشة فى الموضوعات الهامة مع إدارة المستشفى ورؤساء الأقسام لمعرفة بعض المعوقات والعمل على حلها والمقترحات التى تتم لصالح رفع الأداء بالمستشفى.

حضور الاجتماع من الأطباء

حضر الاجتماع الدكتور داليا عيد مدير المكتب الفنى من العاملين بالفرع، ومن المستشفى الدكتورة هناء أحمد رشيد مديرعام مستشفى المبرة، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عثمان مدير الشئون العلاجية بالمستشفى، كما حضر كل من رئيس الشئون المالية والإدارية بالمستشفى ، ورئيس الشئون الإدارية بالمستشفى وجميع الأطباء رؤساء الأقسام بالمستشفى.

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