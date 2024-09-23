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إعلام الداخلة يختتم فعاليات حملة "إيد في إيد" بالوادى الجديد

إعلام الداخلة، ڤيتو
إعلام الداخلة، ڤيتو

اختتم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، فعاليات حملة "إيد في إيد.. هننجح أكيد "، التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات واستمرت  طوال شهر سبتمبر الجاري تحت رعاية رئيس الهيئة الدكتور ضياء رشوان، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة الدكتور أحمد يحيى، واستهدفت الحملة الاعلامية الموسعة رفع الوعي بأهمية المبادرات الرئاسية في ضوء الإنجازات العديدة التي حققتها المبادرات الرئاسية المتنوعة خلال الفترة الماضية ومازالت مستمرة في تحقيق أهدافها من أجل الارتقاء بمستوى حياة المواطنين.
واختتم إعلام الداخلة فعاليات الحملة بتنظيم حلقة نقاشية حول "دور وسائل الإعلام الجماهيرية في تشكيل اتجاهات الرأي العام نحو المبادرات الرئاسية "، وذلك بمدرسة موط الثانوية، حاضر فيها موجه أول الصحافة بقطاع التعليم بالداخلة محمد عمر بخيت، ووكيل مدرسة موط الثانوية هبة بدر  سفينة، وشارك فيها عدد من  طلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس ومهتمون بقطاع التعليم. 

 

 

افتتاح الحلقة النقاشية مدير مركز إعلام الداخلة محسن محمد، مؤكدا على أن المبادرات التي أطلقتها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد أبرز الجهود والأعمال التنموية التي تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري في مختلف القطاعات، مشيرا في هذا الصدد  إلى أهمية دور وسائل الإعلام التقليدية والحديثة في تعزيز الوعي تجاه الاستفادة من هذه المبادرات.

 ومن جانبه قال موجه أول الصحافة بقطاع الداخلة التعليمي محمد عمر: أن القيادة السياسية في مصر سعت لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة من خلال المضي قدما في اتجاهين وهما المشروعات التنمية الكبرى، وإطلاق المبادرات الرئاسية، وذلك بغرض تبني سياسة حماية متكاملة تهدف لرفع العبء عن  كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع وتحسين جودة الحياة من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، معددا في هذا الشأن المبادرات الرئاسية المتنوعة التي غطت كافة القطاعات محققة الكثير  من الإنجازات بشهادات من دول خارجية. 

وأضاف عمر قائلا: يكتسب الإعلام أهمية قصوى في العملية التنموية حيث يساهم في نشر المفاهيم وتوعية المجتمع وإرشاده عبر المتخصصين، فضلا عن إشراك المجتمع ومساندته في فهم الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تصب في مصلحة التنمية المستدامة.
ومضى عمر قائلا: تشهد مصر  العديد من المبادرات التنموية الطموحة ومعها أيضا يتعاظم دور  الإعلام في الربط بين القيادة والشعب وانتقال الإعلام الى مرحلة يتجاوز خلالها الدور التقليدي في نقل الأخبار إلى مرحلة أكثر  تأثيرا  تشمل تحليل ومتابعة كل خطوة تنموية على أرض الواقع. 
وقال عمر: لقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الوزراء بضرورة التواصل مع الشعب عبر الإعلام لضمان وصول المعلومات للجميع بشكل صحيح ومفصل. 

وأكد عمر أن دور الإعلام  في المبادرات يزداد أهمية لجهة شرح وتوضيح الإنجازات وكيفية استفادة المواطن منها.
وبين أن دور الإعلام في تسليط الضوء على ما يتحقق من إنجازات تنموية تهدف لتحقيق التنمية الشاملة وتوعية المواطن  بهذه الإنجازات، يكتسب أهمية في ظل ما تتعرض له مصر من افتراءات  من قبل وسائل إعلام مناهضة تسعى جاهدة لطمس هذه الإنجازات الطموحة والنيل من مصر، حيث يبرز هنا دور الإعلام الوطني في دحض تلك الإفتراءات. 
وكانت الحلقة النقاشية قد شهدت نقاشا إيجابيا موسعا حول  آليات معالجة وسائل الإعلام للمبادرات الرئاسية التنموية، وكيفية استفادة المتلقين مما  تقدمه وسائل الإعلام، ودور وسائل الإعلام الحديثة وما تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي.

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