لنشر المعرفة والبحث العلمي، جامعة المنصورة تطلق منصة قطاع الدراسات العليا Knowture

أطلقت جامعة المنصورة منصة قطاع الدراسات العليا (Knowture)، والذي يأتي على غرار المنصات العالمية لنشر المعرفة والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، أهم الخطوات التي اتخذتها الجامعة بإنشاء منصة عالمية لقطاع الدراسات العليا على غرار المنصات العالمية لنشر المعرفة والبحث العلمي والمؤتمرات والأبحاث العلمية.

وأعلن غلوش عن إطلاقها رسميا تحت اسم (Knowture)، وهي مزيج من المعرفة والطريق الى المستقبل، المنصة رقمية خاصة بجامعة المنصورة تهدف إلى تطوير تجربة التعليم العالي وتم اطلاقها ومسجل عليها العديد من المحاضرات لعلماء من جامعة المنصورة والجامعات العالمية المرموقة.

الهدف من منصة Knowture تعزيز التكنولوجيا والابتكار

وتهدف المنصة الى تعزيز التكنولوجيا والابتكار، تعزيز التواصل الدولي والثقافي، دعم الصورة الذهنية لجامعة المنصورة دوليا، تسهيل التواصل مع مختلف الجامعات والجهات الأجنبية من خلال عرض المحاضرات لأساتذة في جامعات مرموقة.

وقدم إسلام شبانة مدير برامج التعليم في المجلس الثقافي البريطاني ممثلا عن شركاء النجاح من الهيئات المحلية والدولية- البرامج التي يقدمها المجلس الثقافي البريطاني بالشراكة مع الجامعات والهيئات المحلية والدولية وخلق الفرص للباحثين وبرامج الشراكة مع الجامعات العالمية في مجال التعليم العالي وتمويل المشروعات المميزة بين الجامعات داخل مصر وداخل المملكة المتحدة.

احتفالية جامعة المنصورة بعيد العلم الخامس عشر

جاء ذلك خلال احتفالية جامعة المنصورة بعيد العلم الخامس عشر؛ العلماء والباحثين الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والمرأة التشجيعية، جوائز الأفراد والهيئات، وجوائز الجامعة عن عام 2024 جائزة الجامعة التقديرية، جائزة الجامعة للتفوق، جائزة الجامعة التشجيعية، الحاصلين على دكتوراه (DSC) العلوم، أفضل قسم علمي، جائزة الجامعة لأفضل رسالة دكتوراه، جائزة الجامعة لأفضل رسالة دكتوراه.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة السابق ورئيس جامعة هيرتفورد شاير البريطانية.

وأيضا الدكتور السعيد عبد الهادي رئيس جامعة حورس، الدكتور أحمد أمين حمزة رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، العميد أحمد حسن مدير مكتب المخابرات الحربية، العميد الهيثم عواد المستشار العسكرى لمحافظة الدقهلية، وممثلى الأجهزة الأمنية ونواب رئيس الجامعة السابقين، أعضاء مجلس النواب من أستاذة الجامعة، العمداء، سعد عبد الوهاب قائم بعمل أمين عام الجامعة والدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، مديري المراكز الطبية، الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.



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