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جامعة المنصورة تكرم 75 من العلماء والباحثين الفائزين بجوائز الدولة والجامعة

تكريم علماء جامعة
تكريم علماء جامعة المنصورة، فيتو

كرمت جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء خلال احتفالية عيد العلم الخامس عشر؛ العلماء والباحثين الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والمرأة التشجيعية، جوائز الأفراد والهيئات، وجوائز الجامعة عن عام 2024 جائزة الجامعة التقديرية، جائزة الجامعة للتفوق، جائزة الجامعة التشجيعية، الحاصلين على دكتوراه (DSC) العلوم، أفضل قسم علمي، جائزة الجامعة لأفضل رسالة دكتوراه، جائزة الجامعة لأفضل رسالة دكتوراه.


جاء ذلك بحضور  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد جمال الدين موسى  وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، الأستاذ الدكتور الهلالى الشربينى  وزير التربية والتعليم الأسبق،  الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق،  الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة السابق  ورئيس جامعة هيرتفورد شاير البريطانية.

وأيضا الدكتور السعيد عبد الهادي رئيس جامعة حورس، الدكتور أحمد أمين حمزة رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا و الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، العميد أحمد حسن  مدير مكتب المخابرات الحربية، العميد الهيثم عواد المستشار العسكرى لمحافظة الدقهلية، وممثلى الأجهزة الأمنية والسادة نواب رئيس الجامعة السابقين، أعضاء مجلس النواب من أستاذة الجامعة،  العمداء،  سعد عبد الوهاب قائم بعمل أمين عام الجامعة والدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، مديري المراكز الطبية،   الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

احتفالية عيد العلم الخامس عشر لجامعة المنصورة تهدف لتكريم رموز وعلماء الجامعة


وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن احتفالية عيد العلم الخامس عشر لجامعة المنصورة تهدف لتكريم رموز وعلماء جامعة المنصورة الذين يستحقون منا كل اعتزاز وفخر لجهدهم الدؤوب وعملهم الجاد في إعلاء شأن جامعة المنصورة بين جامعات مصر والعالم، كما تهدف الاحتفالية إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والعملية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.
 

وأوضح أن مجتمع المعرفة القائم على التعليم والبحث العلمي والابتكار، هو أحد أهم أهداف الدولة المصرية تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار ولازال من أهم أولويات الدولة، ودعم الجامعة الكامل لعلمائها وباحثيها، وتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمي والابتكار وتطبيق العلوم والتكنولوجيا، والتركيز على المجالات التي تحظى باهتمام محلي وعالمي، بما يعكس إيمان الجامعة بأن العلم والتعليم هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته. 
 وأشار خاطر إلى اهتمام الجامعة بتطوير المنظومة التعليمية لضمان تعليم جيد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي، ويسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة، مؤكدًا أن جامعة المنصورة تضم نخبة متميزة من العلماء والأساتذة والباحثين في مختلف المجالات، والذين ساهموا في إثراء منظومة البحث العلمي وريادة الجامعة وتفوقها وتقدمها في التصنيفات الدولية بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مساهمتهم في إحداث النهضة ودفع عجلة التنمية من خلال أبحاثهم العلمية الجادة والمُثمرة.

كما عبر رئيس الجامعة عن دعمه لعلماء جامعة المنصورة وتوفير كافة السبل لكى يساهموا بعلمهم وأبحاثهم في المجالات العديدة ذات الأولوية، فهم عماد النهضة العلمية والتعليمية التي تتطلع إليها الدولة، بمنتهى الثقة في قدرتهم علي مواصلة العطاء من أجل مصر وأبنائها متحملين الأمانة والمسئولية بصدق، باذلين من جهدهم وعلمهم من أجل مجتمعهم ووطنهم.

الرؤية المستقبلية لقطاع الدراسات العليا بين الواقع والمأمول

واستعرض  الدكتور طارق غلوش الرؤية المستقبلية لقطاع الدراسات العليا بين الواقع والمأمول، والذي كان نتيجة جهد إدارات الجامعة المتعاقبة وجهود العلماء والباحثين داخل الجامعة، بما وصلت إليه من مكانة مرموقة، مؤكدا على عمل قطاع الدراسات العليا على وضع رؤية إستراتيجية لمواكبة تطورات العصر وتلائم الواقع الذي نعيش فيه.
 وقال إن قطاع الدراسات العليا يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف منها: تدويل الجامعة والذي يتضمن إقامة شراكات مع مؤسسات عالمية، وتشجيع الأبحاث المشتركة وتقديم برامج جديدة والعمل على رقع التصنيف الدولي للجامعة.

الجامعة تمتلك العديد من العوامل التي تعزز قدرتها على التدويل


كما أكد على أن الجامعة تمتلك العديد من العوامل التي تعزز قدرتها على التدويل؛ منها البنية التحتية الرقمية، والخدمات التي تقدم للباحثين، وتميز رأس المال البشرى والفكري، ومنها ظهور 61 عالم من علماء جامعة المنصورة في قائمة  ستانفورد للعلماء الأكثر تأثيرا بالعالم، وكذلك السمعة الأكاديمية المميزة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي،

كما أنه تم مؤخرا اتخاذ قرار من مجلس الجامعة بإنشاء كلية الدراسات العليا لتضم برامج متنوعة بالشراكة مع جهات أجنبية مرموقة لتخريج كوادر بشرية مؤهلة على البحث العلمي، كما صدر قرار بإنشاء مدينة البحوث موجود بها العديد من مراكز التميز البحثي والمختبرات وحاضنات بحثية للارتقاء بمنظومة البحث العلمي.

وتصدر قائمة المكرمين خلال فعاليات الاحتفالية اليوم رموز الجامعة وعلمائها الأجلاء منهم: 
 الدكتور محمد أحمد غنيم، أستاذ أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والحائز على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي في مجال الريادة والابتكار،  الدكتور أحمد أمين حمزة وأستاذ الفيزياء بكلية العلوم ورئيس جامعة المنصورة الأسبق،  الدكتور أحمد جمال الدين موسى. أستاذ الاقتصاد والماليّة العامّة بكليّة الحقوق جامعة المنصورة ورئيس جامعة المنصورة الأسبق والفائز بجائزة الجامعة التقديرية فى مجال العلوم الإنسانية والفنون والأدب.

وأيضا والدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، رئيس الجمعية العمومية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام، والحاصل على وسام ديمخوف بروسيا لعام 2024،  الدكتور محمد عبد الحافظ محمد الفار، أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية العلوم جامعة المنصورة وضيف شرف المؤتمر العالمى للسرطان ببراغ وبدبى، الدكتور أحمد عبد الرحمن شقير، أستاذ أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والحائز على جائزة الطبيب العربي للعام 2023،  الدكتور تامر سمير أبو السعد، الرئيس المنتخب للجمعية الدولية لعلوم واضطرابات التخاطب.

وتكريم   الدكتور هشام سلام مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، الأستاذ المساعد الدكتور باسل رفقي عبد الفتاح أستاذ جراحة الأورام بجامعة المنصورة، أول طبيب مصري عضو بالجمعية الأوروبية للأورام النسائية ESGO للعام 2023.

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