صحة الشرقية تتابع انتظام سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمرضى

قام فريق العمل بوحدة المراجعة الفنية والإكلينيكية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة علا يوسف مديرة الوحدة، بالانتشار المكثف بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية،

المرور خلال خمسة أيام

وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بوحدات طب الأسرة والمراكز الطبية ومكاتب الصحة بالمحافظة، حيث تم المرور خلال الـ ٥ أيام السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، على ١٥ إدارة صحية من إجمالي ١٩ إدارة بمحافظة الشرقية.

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

ويأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وخطة وزارة الصحة والسكان وبإشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمنشآت الصحية بالمحافظة، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، ورصد وعلاج أي قصور في مستوى الخدمة.

محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية

أكد ذلك محمود عبد الفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية وأضاف أن فريق وحدة المراجعة الفنية والإكلينيكية تفقدوا عمل الفرق المشاركة في المبادرات الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، ومؤشرات الأداء بمبادرات دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي

علاج الأمراض المزمنة

وكذا دعم صحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بمختلف وحدات الرعاية الأولية، وتم التأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية،

متابعة خدمات طب الاسرة ومتابعة الحمل

كما قاموا بالاطمئنان على تواجد الفرق الطبية، وتم التأكيد على أهمية تنشيط التردد من خلال توعية المواطنين بالخدمات الصحية المتاحة، كما تم متابعة جميع خدمات طب الأسرة، من متابعة الحمل، وخدمات الأمومة والطفولة، وتنظيم الأسرة

الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الاسرة

وذلك بالتزامن مع الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الجاري تنفيذها بالمحافظة، ومتابعة التطعيمات الروتينية للأطفال حديثي الولادة، والتأكد من حفظ الطعوم بسلسلة التبريد، وفقًا لدرجات الحرارة المناسبة لها، وتم التأكد من إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية ومعايير مكافحة العدوى.

تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الاولية

وأضاف عبدالفتاح أنه تم أثناء المرور تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على رأس العمل، كما تم تنفيذ ورش عمل، ووضع سيناريوهات عن كيفية تقديم بعض الخدمات الطبية، لصقل مهارات ورفع كفاءة أداء الفرق الطبية والرائدات الريفيات،

ربط الخدمات الصحية ببعضها

كما تم التأكد من ربط الخدمات الصحية ببعضها وتسجيلها على البرنامج الالكتروني الخاص بوزارة الصحة ومشروع الميكنة، وربط جميع العيادات وغرفة الملفات المميكنة، هذا بجانب خدمات التطعيمات وخدمة الأمهات وجميع خدمات الرعاية الأولية،

متابعة عيادة طب الأسرة

كما تم متابعة عيادات طب الأسرة والأطفال وعيادة الأسنان ومنفذ صرف الألبان الصناعية للأطفال، مع التنبيه بالالتزام بحوكمة منظومة صرف الألبان وضوابط الصرف، كما متابعة منظومة التطعيمات، وآلية متابعة الأطفال وانتظام فحص المقبلين على الزواج، ومكتب استخراج الشهادات الصحية للمشتغلين بالأغذية،

توافر الادوية والمستلزمات بوحدات الرعاية

كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بوحدات الرعاية، ومتابعة غرف ملفات طب الأسرة، وتم التأكيد على ضرورة استكمال جميع الملفات وكتابة التشخيص بالطريقة الصحيحة،

التحدث مع المواطنين من متلقي الخدمة

كما حرص فريق وحدة المراجعة الفنية والإكلينيكية على التحدث مع المواطنين من متلقي الخدمة، لمعرفة رأيهم عن الخدمة المقدمة، والذين أعربوا عن سعادتهم بالخدمات الصحية المتوفرة والمستحدثة يوميًا بعد يوم من خلال المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة.