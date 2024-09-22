صحة الشرقية تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لمسئولي خدمة المواطنين

اختتمت مديرية الشئون الصحية بالشرقية فعاليات البرنامج التدريبي لمسئولي خدمة المواطنين بالإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، تحت عنوان "القيادة والتخطيط الاستراتيجي"، والتي استمرت لمدة ٤ أيام، بمركز التدريب بالأحرار.

جاء ذلك تحت إشراف حسن مدين مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان، وعامر عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وكل من هدى أحمد، وعزة عبد السلام مسئولى البرنامج التدريبي بإدارة خدمة المواطنين بوزارة الصحة.

التنمية الذاتية للمهارات الشخصية

أكد محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية أن البرنامج التدريبي تناول عدة موضوعات عن التنمية الذاتية للمهارات الشخصية في بيئة العمل، وكيفية بناء فريق عمل ناجح، والحوكمة والاستدامة في العمل، والتحول الرقمي، وإدارة الأزمات، وأنواع القيادة، وكيفية اتخاذ القرار، والتفكير الإبداعي، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الوقت،

الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة

وقال إن من قام بإلقاء المحاضرات مصطفى رمضان وليلى عبدالسلام وشيرين نعيم والأستاذة صفاء علام، من الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، وذلك لرفع كفاءة مسئولي خدمة المواطنين بصحة الشرقية.

وكيل الوزارة يشكر العاملين

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لجميع القائمين والمشاركين في هذا العمل، على جهودهم المبذولة للإرتقاء بمستوى أداء العاملين، لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.