وكيل صحة الشرقية يتفقد مشروع المخازن الاستراتيجية لوزارة الصحة

قام الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحفظة الشرقية، بالمرور على مشروع المخازن الاستراتيجية لوزارة الصحة بكفر النصيري بمركز ومدينة أبو كبير، وذلك لمعاينة المكان على الطبيعة والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال به. وذلك بعد إفتتاح أعمال التطوير وقسم العلاج الطبيعي الجديد بوحدة طب الأسرة بهربيط بأبو كبير.

جميعة يتفقد المخازن الاستراتيجية بابوكبير

إنشاء المخازن الإستراتيجية بتكلفة 140 مليون جنيه

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية لوزارة الصحة والسكان بأبوكبير، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى ١٤٠ مليون جنيه، والتي تأتي ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، لإنشاء ثلاث مخازن استراتجية بمحافظة الشرقية، والتي تتم في عدد ٣ مواقع مختلفة بالمحافظة.

جميعة يتفقد المخازن الاستراتيجية بابوكبير

القرى التى بها المخازن الاستراتيجية

وذلك فى قرية الهيصمية بمركز ومدينة القرين، وقرية كفر النصيري بمركز ومدينة أبو كبير، وقرية بساتين بركات ببلبيس، والمسندة إلى هيئة الإنتاج الحربي، بتكلفة تقديرية تصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه،

جميعة يتفقد المخازن الاستراتيجية بابوكبير

وكيل الوزارة يتابع نسب الإنجاز التي تمت

وتابع الدكتور هاني جميعة نسب إنجاز الأعمال التي تمت بالمخازن الاستراتيجية بأبو كبير حتى الآن، والتي جاءت متأخرة عن باقي مشروعات المخازن الاستراتيجية الأخرى، وتم الوقوف على أسباب تعثر المشروع.

جميعة يتفقد المخازن الاستراتيجية بابوكبير

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة

موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك، كما ناقش نسب إنجاز الأعمال بمواقع المخازن الأخرى والتي بلغت ٩٩%. صرح بذلك محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية

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