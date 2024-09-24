محافظ الدقهلية: شركات متخصصة تتولى عمليات النظافة قريبا

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أنه يتابع على مدار اليوم عملية النظافة بشوارع مدينة المنصور مضيفا أنه قريبًا ستتولي شركات متخصصة عملية النظافة وذلك لحل هذه المشكلة من جذورها وتحسين الصورة البصرية للمواطنين وعودة المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنصورة ومدن المحافظة.



جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال جولة تفقدية بشوارع مدينة المنصورة التقى خلالها عددا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها.



كما التقى اللواء طارق مرزوق أصحاب الوحدات السكنية بمشروع مساكن الجلاء لتذليل العقبات التي تواجه عملية التسكين وبحث مشاكلهم والعمل علي حلها ومنها توصيل عدادات المرافق ( المياه - الكهرباء - الغاز ) بحضور ممثلي الشركات الثلاث ووجه بسرعة تركيب العدادات المتبقية وتقسيط رسومها تخفيفا عن كاهل أصحاب هذه الوحدات.



وأيضًا التقي " المحافظ " بعمال النظافة لتقديم الدعم المعنوي لهم وحثهم علي بذل المزيد من الجهد حتي يشعر المواطن بالتغيير، مؤكدًا لهم علي دعمه الكامل لهم من خلال حل كافة مشاكلهم.

الجولات لبحث مشاكل المواطنين في كافة القطاعات وحلها



وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن جولاته مستمرة بمختلف شوارع مدن المحافظة لبحث مشاكل المواطنين في كافة القطاعات وحلها، مشيرًا إلى أنه لن ينتظر المواطن حتي يأتي إليه بل سيذهب إلى جميع المواطنين ويلتقي بهم في الشوارع والمستشفيات والمخابز وجميع المصالح الحكومية.



جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عبدالله السكرتير المساعد للمحافظة، العميد علي أبو شعيشع مدير إدارة شرطة المرافق، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة التنمية الحضارية بالمحافظة.