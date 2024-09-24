183 مليون دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية إلى ليبيا خلال الـ7 أشهر الأولى من 2024.. والحبوب والبسكويت والعصائر على رأس القائمة

كشف الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للـ مجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية ارتفعت خلال الشهور الـ 7 الأولى من العام الجاري إلى السوق الليبية بنحو 18% مقارنة بما كانت عليه بذات الفترة من العام الماضى، حيث بلغت 183 مليون دولار.

وأشار إلى أن عدد الشركات المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغ 479 شركة منهم 26 شركة تزيد صادراتها عن المليون دولار.

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة الإلكترونية التي نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عبر تطبيق "زووم" تحت عنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى ليبيا".

وأوضح أن صادرات الشركات المصرية تنوعت ما بين محضرات أساسيا الحبوب وبسكويت، محضرات خضر، عصائر، ألبان ومنتجاتها، تبغ وأبدال تبغ، سكر وجلوكوز ولاكتوز، محضرات غذائية متنوعة، بطاطس مصنعة، زيتون مخلل ومصنع، مشروبات وسوائل وخل، وغيرها.

تطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى ليبيا خلال السنوات الماضية

واستعرض "الضوى" تطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى ليبيا خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الصادرات المصرية بلغت نحو 227 مليون دولار فى عام 20214، لتنمو بشكل متواصل إلى أن تسجل فى عام 2023 نحو 291 مليون دولار بمعدل نمو بلغ 8% مقارنة بما كان عليه فى 2022، لافتا إلى أن عدد الشركات المصدرة إلى السوق الليبية خلال العام الماضى بلغ 537 من بينهم 63 شركة تزيد صادراتها على المليون دولار.



أهم السلع المصدرة إلى ليبيا خلال عام 2023

1- جاءت المحضرات التى أساسها الحبوب وبسكويت فى المقدمة بصادرات بلغت قيمتها 32 مليون دولار وبنسبة 11 % من إجمالى الصادرات

2- محضرات خضر بقيمة 21 مليون دولار وبنسبة 7% من إجمالي الصادرات

3- محضرات غذائية متنوعة بقيمة 21 مليون دولار بنسبة 7 %.

4- عصائر 19 مليون دولار بنسبة 6%

5- زيوت طعام بقيمة 18 مليون دولار بنسبة 6 %

6- تبغ وأبدال تبغ مصنعة بقيمة 17 مليون دولار بنسبة 6 %

7- بطاطس مصنعة بقيمة 16 مليون بنسبة 6%

8- مشروبات وسوائل وخل بقيمة 16 مليون دولار وبنسبة 5%.

9- ألبان ومنتجاتها 12 مليون دولار بنسبة 4 %

10- أجبان أخرى بقيمة 10 ملايين دولار بنسبة 4 %.

11- زيتون مخلل ومصنع بقيمة 8 ملايين دولار وبنسبة 3%

12- مركزات مشروبات غازية 8 ملايين دولار وبنسبة 3%

13- خضار مجمد بقيمة 8 ملايين دولار وبنسبة 3%

14- صلصة طماطم بقيمة 7 ملايين دولار وبنسبة 3%

15- شحوم ودهون بقيمة 7 ملايين دولار وبنسبة 3% من إجمالي الصادرات.

صادرات مصر من الأغذية المصنعة

أكد أن السوق الليبية من الأسواق القوية أمام صادرات مصر من الأغذية المصنعة كونه سوق لم يصل إلى مرحلة التشبع، إضافة إلى أن المنتجات المصرية تمتلك مزايا تنافسية عن غيرها من الأسواق الأخرى منها علي سبيل المثال قرب المسافة التى تتيح نقل المنتجات عبر الطرق البرية وخلال وقت قصير، إلى جانب اللغة والدين والعادات والتقاليد وارتباط البلدين بعلاقات تاريخية وروابط اسرية كبيرة.

وأضاف أن مصر ترتبط بمجموعة من الاتفاقات التجارية بدولة ليبيا منها اتفاقية التجارة الحرة الكبرى برعاية جامعة الدول العربية واتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية وجميعها تسمح للمنتجات المصرية الدخول للسوق الليبية بصفر جمارك، مشددًا على أن هناك بعض العوائق المتعلقة بتحويل المستحقات وفتح الاعتمادات المستندية والنقل واللوجستيات وجميعها يجرى العمل على حلها فى التوقيت الراهن.