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محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية على المركز التكنولوجي بالسنبلاوين (صور)

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

 قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم بجولة مفاجئة على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالسنبلاوين لمتابعة سير العمل في ملف التصالح والتقي بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه لرئيس المدينة بسرعة حلها.. 


 حيث تابع اللواء"مرزوق"خطوات دورة العمل الكاملة ونسب ومعدلات الإنجاز بملف التصالح من داخل المركز التكنولوجي بالمدينة، أضاف المحافظ أننا نستهدف من خلال المراكز التكنولوجية تبسيط الإجراءات تيسيرا على المواطنين في إنهاء كل ما يتعلق بملف التصالح.. 

 

سرعة الانتهاء من استخراج كافة شهادات البيانات

 ووجه " المحافظ " لحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بسرعة الانتهاء من استخراج كافة شهادات البيانات للمتقدمين للتصالح على مخالفات البناء من أجل الانتهاء من ملف التصالح في أسرع وقت ممكن ورفع المعاناة عن المواطنين.
كما وجه اللواء " مرزوق " بحسن استقبال المواطنين بالمركز التكنولوجي وحل كافة مشاكلهم من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية المختصة، مشيرًا إلى أننا جميعا نعمل من أجل حل مشاكل المواطنين.

 

متابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح

 وفي ذات السياق وجه "مرزوق" لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وإنهاء مصالحهم في أسرع وقت.

حالة النظافة بشوارع وميادين مدينة السنبلاوين

 وخلال الزيارة تفقد "مرزوق" حالة النظافة بشوارع وميادين مدينة السنبلاوين ووجه لرئيس المدينة بضرورة متابعة تكثيف اعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الهام الذي يتعلق بالحياة اليومية للمواطن بشكل عام.

وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتلبية كافة مطالبه في جميع القطاعات الخدمية المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للسادة المحافظين بالتواجد الميداني بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم الخدمات لهم، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واستمرارا لسلسلة جولات محافظ الدقهلية المفاجئة لمتابعة حسن تقديم الخدمات للمواطنين

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