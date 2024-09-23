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ثقافة وفنون

مهرجان أيام القاهرة للمونودراما يكرم الفنان التونسى منير العرقي

الفنان التونسي محمد
الفنان التونسي محمد منير العرقي، فيتو

تكرم إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، الفنان التونسى  منير العرقي خلال حفل افتتاح الدورة السابعة للمهرجان، المقامة في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، وذلك تقديرا لمسيرته الفنية. 

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما 

من جانبه أكد المخرج أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، أن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان، تضم  أكثر من ٢٠ عرضا مسرحيا من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، كما تتضمن عدد من الورش الفنية تقام أيام 2 و3 و4 أكتوبر.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للدورة السابعة للمهرجان خلال المؤتمر الصحفى الذى سيعقد فى الخامسة من مساء غد الثلاثاء بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الهيئة العليا للمهرجان وعدد من النجوم المكرمين فى مقدمتهم نيللى وهاني رمزي.

محمد منير العرقي 

محمد منير العرقي هو رئيس لجنة تنظيم أيام قرطاج المسرحية الدورة 25 لعام 2024، وهو مدير إدارة المسرح الفنون الركحية، وعضو هيئة مهرجان أسبوع للمسرح التونسي 2021، عضو مجلس المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مختص في فنون الأداء المسرحي والدرامي 2020، عضو مجلس مؤسسة مسرح الأوبرا ممثل عن وزارة الشؤون الثقافية منذ 2020، عضو الهيئة المديرة لأيام قرطاج المسرحية لسنوات، 2018/ 2019 /2020/ 2024/2022/2021، عضو لجنة اختيار الاعمال المسرحية المرشحة للتوزيع من قبل وزارة الشؤون الثقافية منذ 2018 إلى 2021، أستاذ أوّل مميّز للفن المسرحي منذ 2017، مدير فني لقطب المسرح والفنون الركحية بمدينة الثقافة 2018.

تخرج العرقي من المعهد العالي للفن المسرحي بتونس، وحصل على شهادة ختم الدراسات المسرحية 1986 اختصاص الإبداع والإنتاج المسرحي وشهادة ختم الدراسات المسرحية مرحلة أولى من المعهد العالي للفن المسرحي 1984، بكالوريا آداب تونس 1982، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية كعضو لجنة التحكيم، وأخرج عدد كبير من المسرحيات منها " ما يراوش، القبلة، اللهليبة، لسمر تونسي، العسّاس، شريفة عفيفة، رقصة الكمنجة، اليمامة أم الغراب".

كما أهتمّ العرقي بالمونودراما حيث أخرج: "واحد منا" التي حققت نجاحا باهرا، وكذلك "أنا والكونترباص" و"المخفوقة بنت بوها" و"خويا ليبر" و"سعدون 28"  وذلك مع نجوم الدراما في تونس، بالإضافة إلى مشاركته فى عدة فعاليات عالمية، كما شارك بالتمثيل فى العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية. 

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مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما أيام القاهرة الدولي للمونودراما محمد منير العرقي الفنان التونسى محمد منير العرقي

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