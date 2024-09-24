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رياضة

ثنائي أهلاوي ونجم الزمالك السابق، أكثر اللاعبين تسجيلا في كأس السوبر الإفريقي

السوبر الإفريقي
السوبر الإفريقي

يترقب كافة عشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في مباراة السوبر الإفريقي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على ملعب المملكة آرينا.

وفي حين الحديث عن كأس السوبر الإفريقي يتحتم علينا ذكر القائمة التي تضم أكثر اللاعبين تسجيلا في البطولة علي مدار تاريخها، والتي تضم 5 لاعبين. 

ويأتي على رأسه قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا في كأس السوبر الإفريقي، فلافيو وعمرو جمال ثنائي الأهلي السابق وأشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق.   

ويأتي أكثر اللاعبين تسجيلا في البطولة كالتالي: 

1- عمرو جمال: هدفان 

2- الأنجولي فلافيو: هدفان  

 3- المغربي أشرف بن شرقي: هدفان  

4- الإيفواري زيزيتو: هدفان 

5- الغاني دانييل نيجي أدجي: هدفان  

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

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