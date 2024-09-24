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رياضة

السوبر الإفريقي، بعثة الزمالك تطير إلى السعودية استعدادا لمواجهة الأهلي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 غادرت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا لخوض مباراة الأهلي المقبلة في السوبر الأفريقي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المملكة أرينا.


ويترأس البعثة الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافقها كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس.


وكان مجلس إدارة النادي  قام بتوفير طائرة خاصة لرحلة الفريق إلى السعودية، لتوفير كافة سبل الراحة للفريق استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في السوبر الإفريقي.
وجاءت قائمة الزمالك المسافرة إلى السعودية كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد صبحي  - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.
ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويلتقي فريقا الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.

بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي والإماراتي فارس عوض.

كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

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