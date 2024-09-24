الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

عبر القصير والدبوسية، نزوح جماعي للبنانيين إلى الحدود السورية هربا من القصف الإسرائيلي

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

نزح المئات من لبنان إلى سوريا، عبر نقطتين حدوديتين في أعقاب الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي استهدفت جنوب وشرق لبنان منذ الإثنين، كما أفاد مصدر أمني سوري الثلاثاء. 

نزوح جماعة من معبر القصير إلى الدبوسية

وجرى تقدير عدد الأشخاص الذين اجتازوا الحدود عبر معبري القصير والدبوسية بنحو 500 شخص بين الساعة الرابعة عصرا حتى منتصف ليل الإثنين.

وأعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها البالغ حيال التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، مؤكدة أن عشرات آلاف الأشخاص فروا من العنف منذ الإثنين.

وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، ماثيو سالتمارش، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: نحن قلقون للغاية للتصعيد الخطير للهجمات الذي شهدناه بالأمس. لقد أجبر عشرات آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم أمس وهذه الليلة، وعددهم يزداد باستمرار.

 وأضاف: هذه منطقة دمرتها الحرب أساسا، وبلد يعرف المعاناة جيدا.

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م رضعة المدن الحدود السورية لغارات الاسرائيلية سورية لبنان

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