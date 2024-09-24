حزب الله يقصف قاعدة شمشون الإسرائيلية بصاروخ «فادي 3» لأول مرة

أعلن حزب الله اللبناني قصف قاعدة «شمشون» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ «فادي 3».

وأوضح حزب الله أن قصف قاعدة شمشون بصواريخ فادي 3، جاء دفاعا عن لبنان وشعبه.

وتعتبر قاعدة «شمشون» التابعة لجيش الاحتلال هي مركز تجهيز ‏قيادي ووحدة تجهيز إقليمية.

فيما نفى جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، ما جاء على لسان مسئول إسرائيلي كبير، بشأن القضاء على نصف قدرات حزب الله من الصواريخ الدقيقة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وزعم مسئول إسرائيلي كبير، بعد الهجمات الإسرائيلية ضد حزب الله أمس الاثنين، "لم يبق في أيدي حزب الله سوى نصف الصواريخ الدقيقة، وربع الصواريخ التي يصل مداها إلى 40 كيلومترًا التي كانت بحوزتهم قبل الحرب".