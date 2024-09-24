جيش الاحتلال يؤكد اغتيال قائد المنظومة الصاروخية في حزب الله إبراهيم القبيسي
نقلت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تأكيده اغتيال قائد المنظومة الصاروخية فى حزب الله، إبراهيم القبيسي.
الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتيال إبراهيم القبيسي
ووفق بيان صادر عن جيش الاحتلال، فإنه تم اغتيال إبراهيم القبيسي من خلال توجيهات استخباراتية دقيقة من شعبة الاستخبارات، والتي هاجمت بمساعدتها الطائرات المقاتلة المكان الذي كان يقيم فيه في ضاحية ببيروت.
وزعم جيش الاحتلال، أنه وقت تنفيذ الغارة، كان إبراهيم محمد القبيسي، برفقة عدد من كبار قادة منظومة الصواريخ في حزب الله.
معلومات عن إبراهيم القبيسي مسؤول وحدة الصواريخ فى حزب الله
يشار إلى أن، إبراهيم القبيسي مسؤول عن وحدات الصواريخ المختلفة في حزب الله ومن ضمنها وحدات الصواريخ الدقيقة الموجهة.
وعلى مدار السنوات وخلال الحرب كان إبراهيم القبيسي، مسؤولا عن عمليات إطلاق الصواريخ نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل وتمتع بخبرة خاصة ومركزية في مجال الصواريخ وكان مقربا لكبار قادة القيادة العسكرية في حزب الله.
وانضم إبراهيم محمد القبيسي إلى حزب الله خلال الثمانينيات وتولى مهام عسكرية مركزية فيه ومن ضمنها مسؤول منظومة العمليات في جنوب لبنان وقائد وحدة بدر في جبهة الجنوب، كما أشرف على مخططات عديدة ضد قوات الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين.
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