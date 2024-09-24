الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

تمديد إغلاق المدارس والجامعات في لبنان حتى نهاية الأسبوع الجاري

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلن وزير التربية اللبناني عباس الحلبي، مساء اليوم الثلاثاء، تمديد إغلاق المدارس والجامعات حتى نهاية الأسبوع الجاري.

في سياق متصل، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية مستعدة بالكامل لـ غزو بري للبنان إذا لزم الأمر، مشيرا إلى استهداف البنى التحتية للحزب، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية.

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كما زعم هجاري أن إسرائيل "لا تسعى للحروب"، مشددا على أن جيش الاحتلال سيتخذ كل الخطوات اللازمة لتأمين الحدود الشمالية وضمان عودة المستوطنين بسلام. 

وقال خلال مؤتمر صحفي متلفز: "الجيش في حالة تأهب كامل، وسنفعل كل ما هو ضروري لإعادة جميع مواطنينا إلى الحدود الشمالية بسلام".

ودافع هاجاري عن تصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي، زاعما إن الجهود تُبذل لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين، كما زعم أن العديد من الشهداء كانوا من مقاتلي حزب الله. 

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