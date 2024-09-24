بسبب ارتفاع التكلفة، مصانع المركبات تلغي نظام ركن السيارة الآلي

تكلفة إنتاج السيارات، تعاني الكثير من المصانع العالمية من ارتفاع تكلفة إنتاج السيارات خلال الفترات الحالية، مما أدي إلي استغناء بعض المصانع عن بعض الكماليات والرفاهيات لخفض تكلفة الإنتاج.

وكانت فورد احد الشركات التي ألغت نظام سرعة ركن السيارة التلقائي، وفي حين أن السيارات الحديثة غالبًا ما تكون مجهزة بميزات متقدمة لتعزيز الراحة، فإن هذه الابتكارات لها ثمن، وقد يكون تطوير ودمج مثل هذه التقنيات مكلفًا بالنسبة لشركات صناعة السيارات، ونتيجة لذلك، قررت فورد التوقف عن استخدام ميزة معينة ربما لم يلاحظها العديد من السائقين.

نظام ركن السيارة الآلي من فورد يصل إلى نهايته



وأكدت فورد على تأجيل نظام ركن السيارة الموازي بدون استخدام اليدين هذا، والذي كان يُشاد به ذات يوم باعتباره حلًا متطورًا، بعد أن كشفت البيانات أنه نادرًا ما يستخدمه السائقون، وجاء القرار بعد مراجعة البيانات من أنظمة السيارات المتصلة من فورد، والتي تتعقب عدد مرات استخدام الميزات المختلفة، شارك جالهوترا أن نسبة صغيرة فقط من السائقين يستخدمون قدرة ركن السيارة الذاتية هذه، ولا تتعلق هذه الخطوة بالوظائف فحسب، بل إنها أيضًا جزء من استراتيجية أوسع لخفض تكاليف الإنتاج، من خلال إزالة ميزة Active Park Assist، وتقدر شركة فورد أنها ستوفر حوالي 60 دولارًا (225 ريال) لكل مركبة، وبالنظر إلى حجم السيارات التي تصنعها الشركة، فقد يؤدي هذا إلى توفير ما يقرب من 10 ملايين دولار سنويا.

تقنيات مساعدة السائق المتقدمة

وتقدم الشركة مجموعة من تقنيات مساعدة السائق المتقدمة الأخرى التي تظل جزءًا من مركباتها، بما في ذلك مثبت السرعة التكيفي، ومساعدة الحفاظ على المسار، وأنظمة الكبح في حالات الطوارئ.



ويعكس قرار الشركة بالتخلص التدريجي من هذه الميزة تحولًا استراتيجيًا أكبر نحو الاستثمار في التقنيات التي تقدم فوائد ملموسة لمعظم السائقين، مع استمرار الشركة في تطوير مجموعة سياراتها الكهربائية، فإنها تركز على الميزات التي تعزز الأداء والكفاءة وتجربة المستخدم، بدلًا من التقنيات التي قد لا تضيف قيمة كبيرة لمعظم المستخدمين، ومن المتوقع أن يزيد هذا النهج من رضا العملاء مع مساعدة شركة صناعة السيارات على البقاء قادرة على المنافسة في مشهد السيارات الذي يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا.