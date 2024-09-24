شعبة السيارات تكشف السبب وراء انخفاض أسعار الأوفر برايس

أسعار السيارات، كشف منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، السبب وراء تراجع أسعار الأوفر برايس في السيارات الفترة الأخيرة.

السبب وراء انخفاض أسعار الأوفر برايس في السيارات

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "الحدث اليوم": أنه مع عودة حركة الاستيراد الجزئي للسيارات الفترة الأخيرة والإفراج عن بعض السيارات بالمواني شهدنا زيادة في المعروض بالأسواق الأمر الذي نتج عنه تراجع في الأوفر برايس.

مفتاح سحري لانخفاض أسعار السيارات

وأكد: أن فتح باب استيراد السيارات للمواطنين سيؤدي إلى إلغاء الاحتكار والتحكم في السعر سواء من الوكيل أو أي تاجر وهو ما سيخلق فتح باب المنافسة في الأسواق وبالتالي سنشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسعار.