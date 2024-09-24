شعبة السيارات تكشف السبب وراء انخفاض أسعار الأوفر برايس
أسعار السيارات، كشف منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، السبب وراء تراجع أسعار الأوفر برايس في السيارات الفترة الأخيرة.
السبب وراء انخفاض أسعار الأوفر برايس في السيارات
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "الحدث اليوم": أنه مع عودة حركة الاستيراد الجزئي للسيارات الفترة الأخيرة والإفراج عن بعض السيارات بالمواني شهدنا زيادة في المعروض بالأسواق الأمر الذي نتج عنه تراجع في الأوفر برايس.
مفتاح سحري لانخفاض أسعار السيارات
وأكد: أن فتح باب استيراد السيارات للمواطنين سيؤدي إلى إلغاء الاحتكار والتحكم في السعر سواء من الوكيل أو أي تاجر وهو ما سيخلق فتح باب المنافسة في الأسواق وبالتالي سنشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسعار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية