80 ألف جنيه تراجعا في قيمة الأوفربرايس على 3 سيارات بالسوق المصري

الأوفربرايس، شهد سوق السيارات خلال الأشهر الماضية تحديدًا من منتصف مايو حتي منتصف سبتمبر، بيع التجار السيارات بالأوفربرايس، وهي قيمة مالية تضاف على أسعار السيارات لتجنب وضع العملاء علي قوائم الانتظار، والاستلام الفوري للسيارة، في ظل نقص الكثير من الموديلات الناتجه من وقف الاستيراد.

وكشف أحد التجار، عن تراجع قيمة الأوفربرايس علي العديد من السيارات بعد توفيرها في السوق المحلي خلال الايام الماضية وهي سيارات هيونداي وسيارات نيسان وسيارات شيري وصولًا لقيمة تبلغ 80 ألف جنيه انخفاض كما تراجع الأوفربرايس على سيارات شيفرولية وسيارات MG كذلك.





تراجع قيمة الأوفربرايس لتنشيط عمليات البيع والشراء

وتابع أحد التجار، أن خفض قيمة الأوفربرايس علي السيارات، بسبب وقف مبيعات السيارات بنسب كبيرة مقارنة بالعام الماضي، بسبب وجود الكثير من المشكلات التي تواجه شركات ومعارض السيارات بمصر وتشمل الضغوط المالية بسبب تراجع المبيعات مما يضطر التجار لتحميل الفارق على السيارات القليلة التي تباع فيما يعرف بالأوفربرايس.

ومن ضمن المشكلات الأخرى التي تواجه التجار، مطالبة الوكلاء لهم بقيمة السيارات التي يوردونها لهم كاملة في الشهر الجاري وبالتالي لتحقيق المبيعات وزيادتها لدفع قيمة السيارات للوكلاء اضطر التجار لتخفيض الأوفربرايس لتسريع عمليات البيع وتصريف ما لديهم لتوفير السيولة المالية.

