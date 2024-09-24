الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث توسعات دايون جوانزو لصناعة السيارات

توسعات دايون جوانزو
توسعات دايون جوانزو لصناعة السيارات
ads

التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  يوان ووشينج Yuan Wusheng رئيس شركة دايون جوانزو لصناعة السيارات؛ وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وممثلي الشركة، وممثلي تيدا مصر. 

خطط التوسع في تصنيع مركبات تعمل  بالوقود التقليدي

جاء اللقاء لمناقشة خطط الشركة للتوسع في تصنيع عدد كبير من المركبات سواءً العاملة بالوقود التقليدي أو الوقود الأخضر، والطاقة الكهربائية, وتشمل شتى أنواع المركبات مثل الدراجات البخارية، وسيارات الركوب، والنقل الخفيف، والشاحنات المتوسطة والكبيرة.

وفي مستهل اللقاء استعرض  وليد جمال الدين، الموقف الحالي للشركة، ومناقشة خطط توسعات الشركة بإنشاء خطوط إنتاج جديدة بهدف تعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي، وإنتاج المكونات، وقطع الغيار، كما تطرق اللقاء لاستعراض العديد من النماذج التي تنوي الشركة تصنيعها مثل سيارات الركوب التي تعمل بالكهرباء والشاحنات الكبيرة والمتوسطة خاصة التي تستخدم في مجالات المقاولات والإنشاءات، بالإضافة لوسائل النقل الخفيف.

وأشار رئيس الهيئة إلى الحوافز العديدة بالمنطقة والتكاليف التشغيلية المنخفضة مقارنة بالدول الأخرى إلى جانب الحوافز الخاصة المستحدثة لصناعة السيارات التي تقدمها الحكومة المصرية من خلال الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، لافتًا إلى اهتمام الدولة بجذب كبار مصنعي السيارات وموردي المكونات وقطع الغيار للتوسع وزيادة نسبة المكون المحلي مما له أثر مباشر على ذلك القطاع الهام.

من جانبه، أوضح رئيس شركة دايون، رؤية الشركة والخطوات التنفيذية المرتقبة للتوسع داخل المنطقة الاقتصادية في ظل الدعم غير المسبوق الذي تقدمه الهيئة للمستثمرين العاملين في نطاقها، مؤكدًا أن السوق المصرية تعد من الأسواق الواعدة، مشيرًا إلى أن الأسواق المحيطة بمصر لديها العديد من الفرص في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع التكتلات الدولية والموقع المتميز الذي سيسهل على الشركة التواجد في الأسواق العالمية

txt

وزير الخارجية: القاهرة ترفض المساس بسيادة لبنان

txt

السيسي يتابع مشروعات تنمية شرم الشيخ وطابا ونويبع وأبو رديس والطور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، 

اقتصادية لقناة السويس اقتصادية قناة السويس الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مواد متعلقة

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تشغيل جهاز التحكم والالتزام بالسرعة أبرز تعليمات وزير النقل للسكك الحديدية

استمرار تلقي طلبات الالتحاق بوظائف مترو الأنفاق

لأول مرة، إضافة لغة الإشارة داخل محطات القطار الكهربائي الخفيف

تداول 13 ألف طن بضائع و696 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

تعليمات من وزير النقل لمسئولى السكك الحديدية

وزير النقل يوقع عقد محطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع البضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة

اليوم، تدشين خدمة جديدة بمترو الخط الثالث والقطار الكهربائي

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

مصدر بالأهلي: الخطيب يتدخل لحل أزمة معلول

المؤبد لسائق قطار طوخ ومساعده والسجن المشدد 5 سنوات لـ 5 آخرين (فيديو)

السوبر الإفريقي، رد ناري من أحمد بلال على شريف إكرامي

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

كارثة جديدة تنتظر «النهضة الإثيوبي»، مستشار باليونسيف: تهديدات خطيرة لسدود السودان

زغلول صيام يكتب: هل تغير وزير الشباب بعد التعديل الوزاري؟! وهل هناك رقابة على اتحاد الكرة والرابطة؟!

زيادة سعر دواء شهير لعلاج نزلات البرد

منوعات

المزيد

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

11 جنيهًا ارتفاعًا في سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم 24 سبتمبر 2024

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية العربية الآسيوية بكأس العالم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تحدي قوم هود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 22 بسورة الأحقاف

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

المزيد
الجريدة الرسمية