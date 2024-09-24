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رئيس جامعة أسيوط يكرم الطالبة الفائزة بمسابقة رالي مصر 2024 لريادة الأعمال

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يكرم الطالبة، فيتو

 استقبل الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، بمكتبه؛ الطالبة علياء خالد بالفرقة الثالثة، بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، ومؤسسة الشركة الناشئة Youns Learning Platform، والفائزة بالمركز الأول فى مسابقة‏ Rally Egypt 2024‏ لريادة الأعمال، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال، والمشرف العام على نادي ريادة الأعمال بالجامعة.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ الطالبة الفائزة لتميزها، وحصولها على لقب (رالي ريادة الأعمال ٢٠٢٤)، معربًا عن بالغ سعادته بهذا النجاح والإنجاز الذي تحقق، والتمثيل المشرف لجامعة أسيوط، لافتًا إلى أن هذا الفوز هو تجسيد للإبداع الذي يتمتع به طلاب الجامعة، ويعكس الدعم المتواصل من إدارة الجامعة لمبادرات ريادة الأعمال، مؤكدًا أن الجامعة غنية بالمواهب النابغة، والعناصر المميزة في كافة المجالات، والتخصصات.

 

تأهيل طلاب جامعة أسيوط للمنافسة بقوة في كافة المحافل والمسابقات 

 وأشار الدكتور المنشاوى؛ إلى اهتمام إدارة الجامعة بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية للطلاب المبتكرين، والموهوبين، ودعم كافة الأنشطة المعنية بريادة الأعمال والابتكار، ورعايتها، والتى تسهم فى تزويد الطلاب بالمهارات الضرورية؛ لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة؛ ليصبحوا رواد أعمال، وتأهيل الطلاب للمنافسة بقوة في كافة المحافل والمسابقات التي يشاركون بها.

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جدير بالذكر؛ أن مسابقة 2024‏ Rally Egypt تعد واحدة من أكبر المسابقات فى مجال ريادة الأعمال والابتكار على مستوى مصر والوطن العربي، والتى شارك بها هذا العام ما يزيد عن 35 جامعة مصرية، والتى تم خلالها عرض أفكار مشروعاتهم أمام المستثمرين، وأصحاب الأعمال من القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم جوائز مالية، وتضمنت المسابقة مسارات مختلفة؛ موجهة لطلاب الجامعات، والشباب من رواد الأعمال.

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