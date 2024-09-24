حزب التجمع: نرفض استخدام الحق في الدعم كوسيلة للعقاب على سرقة الكهرباء

أكد حزب التجمع برئاسة سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، رفض الحزب استخدام الحق في الدعم كوسيلة للعقاب.

وقال الحزب: خرجت وزارة الزراعة ببيان على الشعب المصري، بشرت فيه بالتصدي لجريمتي التعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، وسرقة التيار الكهربائي، وأعلنت عن إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لحوالي 18 ألف منتفع، وقيامها بالتنسيق مع وزارة التموين، لإلغاء الدعم التمويني عن المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء.

التجمع: ضرورة التصدي لجريمة سرقة التيار الكهربائي

وأكد حزب التجمع فى بيان له اليوم ضرورة التصدي لجريمتي سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الأراضي الزراعية، ومعاقبة من يرتكبهما معًا، أو إحداها، وفقا للنصوص الواردة في قانون العقوبات، والتي تتراوح بين الحبس والغرامة، إلا أنه يرفض تجاوز الحكومة، من خلال وزارة الزراعة، بفرض عقوبات لم ينص عليها القانون، مثل إيقاف صرف الأسمدة المدعمة، والكارثة في إلغاء دعم المواد التموينية.

تعدٍ على حق المواطن في الدعم والحماية الاجتماعية

وقال الحزب إن هذا التوجه الحكومي - من خلال وزارة الزراعة - تعدٍ على حق المواطن في الدعم والحماية الاجتماعية، خاصة دعم الغذاء الذي لا يجب التعامل معه باعتباره منحة، يحق للحكومة أن تحرم المواطن منها، أو وسيلة لعقاب المخالف للقانون، حتى وإن كانت المخالفة جسيمة، فليس من القانون في شيء معاقب أسرة المخالف بلا ذنب ارتكبته، وقد يكون من بينهم أطفال غير مكلفين بحكم القانون.

التجمع يحذر من تطبيق عقوبة إيقاف صرف الأسمدة المدعمة

وحذر "التجمع" من تطبيق عقوبة إيقاف صرف الأسمدة المدعمة ، الذي لا يضر بالمخالف، بقدر الضرر الذي سيصيب المنظومة الزراعية، ويؤثر على الحجم الكلي للإنتاج الزراعي بالسلب .

وأكد حزب التجمع أن الحكومة بمثل هذه التصرفات تعتدي على القانون، بإقرارها عقوبات بقرارات إدارية، دون سند من القانون، فضلًا عن تغولها على السلطة القضائية، بإقرار عقوبات بناء على تحريات الشرطة، او اعتمادًا على الكشوف الصادرة من وزارة الكهرباء، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، والإدانة لا تثبت إلا بحكم قضائي.

وطالب حزب التجمع بضرورة تراجع هذه السياسات التي لا تتفق مع الهدف العام لنظام الحكم، الذي يسعى لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، والتي أساسها القانون دون غيره.

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