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سياسة

حزب التجمع يعقد مؤتمر "أوقفوا الحرب" للتضامن مع الشعب الفلسطيني

حزب التجمع
حزب التجمع

يعقد حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ مؤتمره السياسى للتضامن مع الشعب الفلسطينى فى السابعة مساء الأربعاء القادم 25 سبتمبر 2024 بالمقر المركزي لحزب التجمع بالقاهرة تحت عنوان أوقفوا الحرب.. أوقفوا العدوان على الشعب الفلسطينى فى ظل الجرائم الإسرائيلية التى تتوالى على العزل من أبناء الشعب الفلسطينى أمام صمت وتجاهل غريب من المجتمع الدولى.

أهم محاور المؤتمر 

وأكد المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن المؤتمر سوف يناقش عدد من المحاور الهامة على رأسها حجم المعاناة التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني وفشل المجتمع الدولى فى التصدى للعربدة الإسرائيلية نتيجة الضغوط الأمريكية كما سيناقش المؤتمر كيفية التحرك على المستوى الدولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى واللبنانى والمطالبة بدور عربى موحد للتصدى للعدوان الاسرائيلى.

المتحدثون بمؤتمر حزب التجمع 

 

واضاف أن المؤتمر سوف يستضيف السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين، بالإضافة إلى نخبة من التيارات السياسية والأحزاب من أجل خلق رأى عام ضاغط لإيقاف العدوان والهمجية الإسرائيلية فى غزة.

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