حزب التجمع يعقد مؤتمر "أوقفوا الحرب" للتضامن مع الشعب الفلسطيني
يعقد حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ مؤتمره السياسى للتضامن مع الشعب الفلسطينى فى السابعة مساء الأربعاء القادم 25 سبتمبر 2024 بالمقر المركزي لحزب التجمع بالقاهرة تحت عنوان أوقفوا الحرب.. أوقفوا العدوان على الشعب الفلسطينى فى ظل الجرائم الإسرائيلية التى تتوالى على العزل من أبناء الشعب الفلسطينى أمام صمت وتجاهل غريب من المجتمع الدولى.
أهم محاور المؤتمر
وأكد المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن المؤتمر سوف يناقش عدد من المحاور الهامة على رأسها حجم المعاناة التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني وفشل المجتمع الدولى فى التصدى للعربدة الإسرائيلية نتيجة الضغوط الأمريكية كما سيناقش المؤتمر كيفية التحرك على المستوى الدولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى واللبنانى والمطالبة بدور عربى موحد للتصدى للعدوان الاسرائيلى.
المتحدثون بمؤتمر حزب التجمع
واضاف أن المؤتمر سوف يستضيف السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين، بالإضافة إلى نخبة من التيارات السياسية والأحزاب من أجل خلق رأى عام ضاغط لإيقاف العدوان والهمجية الإسرائيلية فى غزة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.