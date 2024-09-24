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رياضة

سر تأخر فتح باب الترشح في انتخابات الاتحادات

انتخابات اللجنة الأولمبية
انتخابات اللجنة الأولمبية الماضية

انتخابات الاتحادات، كشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة سر عدم دعوة الاتحادات لفتح باب الترشح للانتخابات حتى الآن، رغم أن القانون حدد فترة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بداية من 1 يوليو إلى 31 أكتوبر من كل عام.

وأكد المصدر أن الاتحادات لديها مهلة بحد أقصى يوم 31 أكتوبر المقبل للدعوة لفتح باب الترشح وعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

وشدد المصدر على أن سبب التأخر في الدعوة لإجراء الانتخابات حتى الآن، كان لحين اعتماد لجنة التصنيف باللجنة الأولمبية برئاسة المستشار محمد الأسيوطي، الهيئات والأندية الرياضية التي لها حق حضور الجمعية العمومية لبعض الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، حتى الآن للدورة القادمة 2024-2028.

وأضاف أنه بعد انتهاء تصنيف كافة الاتحادات سيتم فتح باب الطعون على تصنيف هيئات الجمعيات العمومية، قبل فتح باب الترشح والدعوة لعقد الانتخابات الجديدة.

وتابع: “تأخير فتح باب الترشح في انتخابات الاتحادات حتى الآن يمكن أن يكون مفيدا، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من قانون الرياضة، حيث من المقرر أن يعاود مجلس النواب الانعقاد في مطلع شهر أكتوبر المقبل ليبدأ دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي ونأمل في اعتماد تعديلات قانون الرياضة سريعا لتجرى الانتخابات على التعديلات الجديدة”.

 وردا على إمكانية رفض أي من الاتحادات إجراء الانتخابات، أكد المصدر أن هذا الأمر مستحيل خاصة أن رفض إجراء الانتخابات لن يكمل المجلس المتواجد بسبب انتهاء ولايته والقانون ألزم الجميع بإجراء انتخابات الاتحادات بعد الدورات الأولمبية.  

 

أمن الأولمبية يطالب الاتحادات بإحداث تغيير

طالب المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، الجمعيات العمومية بإحداث التغيير في انتخابات الاتحادات الرياضية المقبلة.

وأوضح “العريان”، أن الجمعيات العمومية عليها تفضيل المصلحة العامة للرياضة المصرية والمنتخبات الوطنية، والإطلاع على البرامج الانتخابية أولا قبل الاختيار.

وقال العريان: “الجمعيات العمومية مطالبة بأخذ آراء الأبطال واللاعبين، فهم الأكثر دراية بمصلحة المنتخبات الوطنية”.

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انتخابات الاتحادات اللجنة الأولمبية لجنة التصنيف وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة

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