أمين الأولمبية: أطالب الجمعيات العمومية بإحداث تغيير في انتخابات الاتحادات

طالب المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، الجمعيات العمومية بإحداث التغيير في انتخابات الاتحادات الرياضية المقبلة.

وأوضح “العريان”، أن الجمعيات العمومية عليها تفضيل المصلحة العامة للرياضة المصرية والمنتخبات الوطنية، والإطلاع على البرامج الانتخابية أولا قبل الاختيار.

وقال العريان: “الجمعيات العمومية مطالبة بأخذ آراء الأبطال واللاعبين، فهم الأكثر دراية بمصلحة المنتخبات الوطنية”.

وأكد أن اللجنة بصدد إرسال تصنيف الجمعيات العمومية إلى الاتحادات الرياضية من أجل البدء من إجراءات الانتخابات لدورة جديدة تستمر لمدة 4 سنوات.

وأكمل “العريان”، أن الاتحادات لديها مهلة بحد أقصى يوم 31 أكتوبر المقبل للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

وتابع: “اللجنة الخاصة باعتماد تصنيف هيئات الجمعية العمومية تضمنت خبراء من وزارة الشباب والرياضة وأيضا اللجنة الأولمبية”.

ومن المقرر أن تفتح الاتحادات الرياضية باب الطعون على تصنيف هيئات الجمعيات العمومية، قبل فتح باب الترشح والدعوة لعقد الانتخابات الجديدة.