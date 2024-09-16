اللجنة الأولمبية تعلن انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الرياضية

أكد المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة بصدد إرسال تصنيف الجمعيات العمومية إلى الاتحادات الرياضية من أجل البدء من إجراءات الانتخابات لدورة جديدة تستمر لمدة 4 سنوات.

وقال “العريان”، إن الاتحادات لديها مهلة بحد أقصى يوم 31 أكتوبر المقبل للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

وتابع: “اللجنة الخاصة باعتماد تصنيف هيئات الجمعية العمومية تضمنت خبراء من وزارة الشباب والرياضة وأيضا اللجنة الأولمبية”.

ومن المقرر أن تقوم الاتحادات الرياضية بفتح باب الطعون على تصنيف هيئات الجمعيات العمومية، قبل فتح باب الترشح والدعوة لعقد الانتخابات الجديدة.