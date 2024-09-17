تموين الشرقية: ضبط 2 طن علف و250 كيلو أرز و1400 لتر سولار مجهولة المصدر

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أنه بتكليف من المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بضرورة التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري لمتابعة الأسواق والمحال التجارية.

بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين..

قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بعدة حملات بمدينتي فاقوس والعاشر من رمضان برئاسة أحمد القواشتي مدير عام الإدارة ومفتشي الرقابة التجارية، وأسفرت الحملات عن ضبط طن علف مواشي مجهول المصدر.

ضبط أرز وفورمالين وبلاستيك مجهول المصدر

كما تم ضبط 250 كيلو جرام من الأرز مجهول المصدر و400 لتر فورمالين مجهول المصدر و 5 بستلة بلاستيك و1400 لتر سولار مجهول المصدر وطن بكتين الخاص بصناعة الحلويات.

تحرير 6 محاضر إعلان عن سعر وصحية

كما قامت الحملة بتحرير 3 محاضر لعدم وجود شهادة صحية و3 محاضر للإعلان عن الأوكازيون بشكل وهمي وتحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.