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ثقافة وفنون

جوري بكر: لو قدمت شخصية طيبة مش هتكون مناسبة ليا (فيديو)

الفنانة جوري بكر،
الفنانة جوري بكر، فيتو

أكدت الفنانة جوري بكر أنها شعرت بأن الجمهور يكرهها للغاية بسبب أدوار الشر التي تقدمها خلال أعمالها الفنية مؤخرا، مشيرة إلى أن حجم الشر في دورها بالمسلسل الجديد "برغم القانون" أكبر من شر شخصية "وداد" في مسلسل "جعفر العمدة" والذي عرض في موسم دراما رمضان 2023.

جوري بكر 

وأضافت جوري بكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "كنت خايفة جدا لما قريت دوري في مسلسل برغم القانون، لأنه دور صعب جدًا والمخرج شادي عبد السلام  والمنتج ريمون مقار هم من رشحوني للدور وقولتلهم ليه أنا اللي أعمل الدور ده قالولي مش شايفين حد غيرك يقدر يعمله".

وأشارت جوري بكر، إلى أنها سعيدة للغاية بمشاركتها في مسلسل "برغم القانون" كونه أول بطولة مطلقة للنجمة إيمان العاصي في الدراما، كما كانت متخوفة للغاية حتى لا يعتقد البعض بأنه يتذكرني بأدوار الشر فقط، قائلة:"حاسة أني لو عملت دور طيب مش هيليق عليا".

أبطال مسلسل برغم القانون 

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام. 

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جوري بكر الفنانة جوري بكر مسلسل برغم القانون أبطال مسلسل برغم القانون

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