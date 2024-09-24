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رياضة

السوبر الإفريقي، مواجهة الأهلي والزمالك الخامسة بين فريقين من بلد واحد

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

 ستكون مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، هى الخامسة بين فريقين من بلد واحدة في هذه المسابقة القارية، والثالثة على مستوى الأندية المصرية.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، يوم الجمعة المقبل، في ملعب المملكة أرينا بالسعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقي.

خامس نهائي السوبر الإفريقي بين فريقين من بلد واحد 

وحقق الزمالك الفوز في أول مباراتي سوبر أفريقي تجمع فريقين من نفس البلد، وذلك في عام 1994 على حساب الأهلي 0/1، ثم بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 ضد المقاولون العرب في نسخة 1997 بعد تعادل سلبي بملعب القاهرة الدولي.

ومن جانبه، حقق النجم الساحلي لقب السوبر الأفريقي 2008 على حساب مواطنه الصفاقسي بنتيجة 2-1 في ملعب رادس.

وشهد السوبر الأفريقي 2022 تتويج نهضة بركان المغربي باللقب بثنائية نظيفة على حساب مواطنه الوداد في ملعب الأمير مولاي عبدالله.

 

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