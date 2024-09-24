تعرف على تشكيل الأهلي والزمالك في كأس السوبر 1994

يتجدد الموعد بعد 30 عامًا بين الأهلي والزمالك، للتنافس على لقب كأس السوبر الأفريقي، يوم الجمعة المقبل، في المملكة العربية السعودية.

ويلعب الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية مساء الجمعة المقبل، على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض ضمن منافسات كأس السوبر الأفريقي.

الأهلي والزمالك الأكثر تتويجا بالسوبر الأفريقي

ويملك الفريقان تاريخًا كبيرًا على مستوى هذه البطولة، فالأهلي الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 8 مرات ويليه الزمالك برصيد 4 مرات.

لكن لقاءً وحيدًا فقط جمع بين الفريقين على مستوى هذه البطولة وأقيم عام 1994 بدولة جنوب أفريقيا، وحسمه الزمالك بهدف نظيف للنجم أيمن منصور الذي أطلق عليه لقب "أيمن سوبر" منذ تلك المباراة.

وشارك وقتها الزمالك بوصفه حامل لقب الأندية الأفريقية أبطال الدوري التي حسمها في عام 1993 على حساب كوتوكو الغاني، كما شارك الأهلي بوصفه حامل لقب الأندية أبطال الكؤوس بعد حسم اللقب على حساب أفريكا سبورت الإيفواري.

مواجهة السوبر أقيمت يوم 16 يناير 1994 على ملعب FNB بمدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية بصافرة الحكم الجنوب أفريقي بيتروس ماتابيلا، وصنفها البعض بأنها بمثابة نهائي القرن العشرين.

تشكيل الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي 1994

واعتمد الزمالك في تشكيله لهذه المباراة على حارس المرمى حسين السيد الذي يشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة النادي وأمامه سامي الشيشيني وهشام يكن وحسين عبد اللطيف وطلعت منصور وأشرف يوسف في خط الدفاع.

وقاد خط الوسط إسماعيل يوسف وأمامه الثلاثي خالد الغندور وعفت نصار والنيجيري إيمانويل أمونيكي خلف المهاجم أيمن منصور.

ولجأ الجوهري وقتها لإشراك عصام مرعي على حساب حسين عبد اللطيف الذي غادر للإصابة بعد مرور 9 دقائق فقط.

واعتمد الأهلي في تشكيله للمباراة على الحارس أحمد شوبير وأمامه محمود أبو الدهب وعلاء عبد الصادق وعمرو الحديدي وإبراهيم حسن في خط الدفاع.

ولعب هاريس بطريقة 4-4-2 المستحدثة وقتها واعتمد على لاعب الارتكاز هادي خشبة وبجواره رضا عبد العال وعلى الأطراف ياسر ريان ومحمد يوسف وفي الهجوم حسام حسن وخلفه محمد عبد الجليل.

وأشرك الأهلي لاعبه عادل عبد الرحمن على حساب محمد عبد الجليل في الدقيقة 59 ثم أشرك محمد رمضان في الدقيقة 75 على حساب ياسر ريان ليلعب بالطريقة الإنجليزية الكلاسيكية برأسي حربة صريحين.

طرد محمد يوسف وإنجاز محمود الجوهري

وتعرض وقتها محمد يوسف لاعب الأهلي للطرد في الدقيقة 50 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وأصبح الزمالك بعد تلك المباراة أول فريق مصري يحقق لقب السوبر الأفريقي كما أن الراحل محمود الجوهري أصبح أول مدرب مصري يحقق كافة الألقاب القارية للأندية بعدما حقق لقب دوري الأبطال وكأس الكؤوس قبلها مع الأهلي.