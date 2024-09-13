وزير الخارجية يتوجه إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية
توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده يوم 13 الجاري.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن الزيارة ستمثل فرصة مهمة للتشاور مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع حول سبل دفع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية الراهنة في القطاع، وإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وتنفيذ حل الدولتين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.