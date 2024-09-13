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خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية

السفير تميم خلاف
السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فيتو

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده يوم 13 الجاري.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن الزيارة ستمثل فرصة مهمة للتشاور مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع حول سبل دفع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية الراهنة في القطاع، وإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وتنفيذ حل الدولتين.

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وقف اطلاق النار غزة مدريد

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