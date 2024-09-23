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لعدم الانضباط الإداري، إحالة إدارة مدرسة للتحقيق العاجل بالوادي الجديد

وكيل تعليم الوادي
وكيل تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

أحال المهندس سيد عبد العزيز،  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين في ثاني أيام إنتظام العام الدراسي الجديد، إدارة مدرسة الخارجة الثانوية للبنات للتحقيق العاجل، جاء ذلك خلال زيارة فجائية للمدرسة بمرافقة وصفى حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية.
وأكد وكيل التعليم، أنه  لا تهاون مع المقصرين وستتخذ الاجراءات القانونية مع المقصرين حيث تلاحظ عدم الإنضباط الإدارى، والإهمال والتقصير فى العمل.

وشدد وكيل التعليم بالوادي الجديد، على  أنه لا تهاون مع أى مخالف أو مقصر  فى آداء عمله المنوط به  وستتم مجازاته  وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى أننا نحمل على عاتقنا رسالة  لتطوير العمل بكافة المنشآت التعليمية ولن نتهاون مع المقصرين وكل التقدير والتكريم للمتميزين.

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