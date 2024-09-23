الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأرقام، فعاليات المبادرة الرئاسية بداية في الوادي الجديد

بداية جديدة، فيتو
بداية جديدة، فيتو

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، 800 قطعة ملابس وشنط مدرسية على الأطفال بمراكز الداخلة وبلاط وباريس، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقدمت مديرية الصحة والسكان بالوادي الجديد خدمات المبادرات الصحية المجانية (صحة المرأة - الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي - الأورام السرطانية - المسح السمعي) لـ 265 مواطنًا، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة لـ 913 مواطنًا على مستوى المحافظة.

هذا فيما نفذ قطاع الأزهر الشريف،  لقاءً تعليميًّا لتوجيه القرآن الكريم بحضور معلمي وطلاب القرآن الكريم، ووزعت مديرية التموين والتجارة الداخلية سلع غذائية وشنط مدرسية على أهالي قرى الأربعين والثمانين بمركز باريس.

وفي إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" شنت مديرية الطب البيطري حملات تفتيشية على مطاعم الوجبات الجاهزة للتأكد من سلامتها؛ حفاظًا على صحة المواطنين وطلاب المدارس، بالإضافة إلى مواصلة الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وفي ذات السياق عقدت مديرية الأوقاف ندوة دينية عن المرأة ودورها في بناء المجتمع بحضور سيدات قرية بغداد بمركز باريس، فيما نظمت هيئة تنشيط السياحة رحلة سياحية ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة لأحد المنتجعات البيئية وتوزيع بعض الهدايا عليهم.

وفي سياق متصل أعلن المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، استمرار تنظيم جلسات "دوار" بقرى مركز باريس للتوعية بقضايا الصحة الإنجابية والقضية السكانية ودعم التمكين الاقتصادي للأسرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التموين والتجارة الداخلية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان الوادى الجديد بدء العام الدراسي الجديد بداية جديدة لبناء الإنسان تحصين الثروة الحيوانية تقديم خدمات الرعاية تنشيط السياحة محافظة الوادى الجديد

مواد متعلقة

4 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق القصر بالوادي الجديد

اندلاع حريق بإحدى مزارع النخيل في قرية القصر بالوادي الجديد

احتفالات وكرنفالات لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

خلال شهرين، عطل يضرب شبكة فودافون

فودافون تتصدر منصة "إكس" بعد تعرض الشبكة لعطل مفاجئ

نجم الزمالك السابق: الأهلي الأقرب للفوز بالسوبر الإفريقي

عملوها الصغار ووقعوا فيها الكبار، مصرع شخص في مشاجرة بالشوم بالأقصر

بدرية طلبة وإيمان السيد تنضمان إلى ياسمين عبد العزيز في مسلسل وتقابل حبيب

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بالهيئة القومية للسكك الحديدية

رانيا يوسف تكشف مفاجأة عن فيلم التاروت: فيه كلب وقطة وبغبغان (فيديو)

حرية الصحافة، اختصاصات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

منوعات

المزيد

ماسك يعلن أجندة الرحلات المأهولة وغير المأهولة إلى المريخ

180 ألف راكب دراجات نارية يتجمعون عند ضريح فاطيما لمباركة خوذاتهم في البرتغال (فيديو)

مصرع 3 في انهيار مبنى جنوبي إيطاليا

إحباط عملية تهريب دولية لـ أطنان من المخدرات في المغرب

المزيد

خدمات

المزيد

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية