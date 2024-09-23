بالأرقام، فعاليات المبادرة الرئاسية بداية في الوادي الجديد

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، 800 قطعة ملابس وشنط مدرسية على الأطفال بمراكز الداخلة وبلاط وباريس، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقدمت مديرية الصحة والسكان بالوادي الجديد خدمات المبادرات الصحية المجانية (صحة المرأة - الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي - الأورام السرطانية - المسح السمعي) لـ 265 مواطنًا، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة لـ 913 مواطنًا على مستوى المحافظة.

هذا فيما نفذ قطاع الأزهر الشريف، لقاءً تعليميًّا لتوجيه القرآن الكريم بحضور معلمي وطلاب القرآن الكريم، ووزعت مديرية التموين والتجارة الداخلية سلع غذائية وشنط مدرسية على أهالي قرى الأربعين والثمانين بمركز باريس.

وفي إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" شنت مديرية الطب البيطري حملات تفتيشية على مطاعم الوجبات الجاهزة للتأكد من سلامتها؛ حفاظًا على صحة المواطنين وطلاب المدارس، بالإضافة إلى مواصلة الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وفي ذات السياق عقدت مديرية الأوقاف ندوة دينية عن المرأة ودورها في بناء المجتمع بحضور سيدات قرية بغداد بمركز باريس، فيما نظمت هيئة تنشيط السياحة رحلة سياحية ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة لأحد المنتجعات البيئية وتوزيع بعض الهدايا عليهم.

وفي سياق متصل أعلن المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، استمرار تنظيم جلسات "دوار" بقرى مركز باريس للتوعية بقضايا الصحة الإنجابية والقضية السكانية ودعم التمكين الاقتصادي للأسرة.