محافظ بني سويف يشهد مؤتمر الإعلان عن المشروعات الخضراء الذكية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المؤتمر الإقليمي لمحافظات شمال الصعيد للإعلان عن المشروعات المتأهلة للمشاركة في النسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

جاء ذلك في حضور، كل من: الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، إضافة إلى ممثلين من وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات والبيئة ومحافظات شمال الصعيد.

محافظ بني سويف يشهد مؤتمر المشروعات الخضراء الذكية

محافظ بني سويف يشهد مؤتمر المشروعات الخضراء الذكية

في كلمته، أعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر، الذي يُعقد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين المحافظات والجهات الممولة لدعم المشروعات الفائزة من بني سويف، الفيوم، والمنيا، موجهًا الشكر لمحافظ الفيوم على الاستضافة، ولوزارتي التنمية المحلية والتخطيط، على دعمهما الكبير لهذه المبادرة.

محافظ بني سويف يشهد مؤتمر المشروعات الخضراء الذكية

وأكد محافظ بني سويف، أن العمل على مواجهة التغيرات المناخية كان من أولويات محافظة بني سويف منذ توليه المسؤولية، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بالتغيرات المناخية وضعت خططًا واستراتيجيات لمواجهة تلك التحديات، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات وورش عمل، نتج عنها تشكيل فرق بحثية من الجامعات المحلية لرصد وتحليل المشكلات البيئية وإيجاد الحلول المناسبة، بالإضافة إلى حصر المشاكل المناخية الأكثر خطورة على مستوى الوحدات المحلية.

جانب من مؤتمر المشروعات الخضراء الذكية

128 مشروعًا بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن الدورة الثالثة من المبادرة شهدت مشاركة كبيرة من محافظة بني سويف، حيث تم تقديم 128 مشروعًا على المنصة الإلكترونية، بينها 11 مشروعًا كبير الحجم، و30 مشروعًا ضمن فئة المشروعات المتوسطة، و9 مشروعات مرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، و26 مشروعًا للشركات الناشئة، و21 مشروعًا للمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، و32 مشروعًا خاصًا بالمرأة.