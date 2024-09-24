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جامعة عين شمس تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي 2024/2025.. فقرات فنية وحفل للطلاب الجدد.. ولقاء تعريفي لطلبة الدمج والمكفوفين

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

تستعد جامعة  عين شمس لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي 2024/2025، بمهرجان من تنظيم قطاع التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وصندوق التكافل الاجتماعى المركزى، وذلك تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

 

جامعة عين شمس تستقبل العام الدراسى الجديد بمهرجان لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى

 يتضمن مهرجان استقبال الطلاب العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى دمج الطلاب في الحياة الجامعية وتعريفهم بالخدمات والفرص المتاحة لهم.

تنطلق الفعاليات يوم السبت الموافق ٢٨ سبتمبر الجارى وتستمر حتى الخميس ٣ أكتوبر ٢٠٢٤، وذلك بحرم الجامعة الرئيسى وملاعب المدينة الجامعية وقاعة الاحتفالات الكبرى.

 ومن المقرر أن يشمل المهرجان استعراضًا للفرق الجامعية المختلفة، ورفع العلم، وفقرة تعريفيّة بالعادات والتقاليد الجامعية، وباللجان الطلابية وأدوارها في دعم الأنشطة الطلابية.

كما سيتم تنظيم حملات توعوية تركز على قضايا الصحة العامة والبيئة، إلى جانب فقرات فنية وموسيقية يشارك فيها كورال الجامعة، بالإضافة إلى مهرجان رياضى يشمل الألعاب التقليدية والإلكترونية، يقام على ملاعب المدينة الجامعية.

 

نظمت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس لأول مرة لقاء تعريفيا لطلاب الدمج والمكفوفين، تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة،  غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سلوى رشاد، عميد الكلية، بحضور  هالة سيد، مدير البرامج الجديدة بالكلية، ورؤساء الأقسام العلمية المقبول بها طلاب الدمج والمكفوفين.

 

ألسن عين شمس تنظم يوما تعريفيا لطلاب الدمج والمكفوفين

خلال كلمتها الافتتاحية أكدت  سلوى رشاد، عميد الكلية، أن توجهات الدولة الاستراتيجية تأتى على رأس أولوياتها الاهتمام بالطلاب ذوي الهمم وتوفير أقصى درجات الرعاية والدعم بمختلف قطاعات الدولة.


كما أكدت أن الكلية ملتزمة بتوفير أقصى درجات الرعاية للطلاب ذوى الهمم علميًا وثقافيًا وصحيًا ولكن في المقابل يجب على الطالب أن يؤدى دوره المنوط به من خلال الالتزام بتعلم مهارات الحاسب الآلي وتطوير مهاراته اللغوية معتمدًا على مجهوده الشخصي بالتعاون مع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.


وأوضحت أن خلق الفرص أمام طلاب ذوي الهمم مفتوح بشكل كبير من خلال كلية الألسن وبروتوكولات التعاون التي تبرمها لخدمتهم، حيث أن الطلاب المجتهدين من ذوى الهمم أصبح اليوم عددًا منهم من ضمن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، كما تتيح الكلية برص التدريب والمنح المقدمة من السفارات للطلاب المجتهدين من أصحاب الهمم.

بينما تناولت  هالة السيد، مدير البرامج الجديدة بالكلية، تعريف إدارات الكلية والأقسام العلمية والخدمات التي تقدمها الكلية للطلاب أصحاب الهمم، مشيرة إلى مكتبة رفيق الدرب الخاصة بمساعدة الطلاب المكفوفين من خلال الطباعة باستخدام طريقة برايل وكذلك أجهزة الحاسب الآلي المجهزة ببرامج متخصصة لمساعدة ضعاف البصر والمكفوفين على أداء اختباراتهم بأنفسهم من خلالها.

 

وأضافت أن الرعاية للطلاب ذوي الهمم لا تقتصر على الدور التعليمي فقط، ولكنها تشمل الخدمات الترفيهية من خلال الأنشطة الطلابية المتنوعة، كذلك رعاية المواهب الخاصة بالطلاب وتنميتها ورعايتها في مختلف المجالات.
كما قدم رؤساء الأقسام العلمية تعريفات للأقسام وشرح بعض الأمور المتعلقة بالدراسة خلالها، من ذلك فرص العمل المتاحة للطلاب ذوي الهمم.


وفي الختام قامت إدارة الكلية بتوفير كافة خدمات شؤون الطلاب واستلام ملفاتهم في قاعة المؤتمرات، وإنهاء كافة الإجراءات في أماكنهم، وتم توجيه الطلاب إلى العيادة الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليهم على الفور.

 

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