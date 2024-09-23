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جامعة عين شمس تنظم فعاليات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

تستعد جامعة  عين شمس لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي 2023/2024، بمهرجان من تنظيم قطاع التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وصندوق التكافل الإجتماعى المركزى، وذلك تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

 

جامعة عين شمس تستقبل العام الدراسى الجديد بمهرجان لإستقبال الطلاب الجدد والقدامى

يتضمن مهرجان استقبال الطلاب العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى دمج الطلاب في الحياة الجامعية وتعريفهم بالخدمات والفرص المتاحة لهم.

تنطلق الفعاليات يوم السبت الموافق ٢٨ سبتمبر الجارى وتستمر حتى الخميس ٣ أكتوبر ٢٠٢٤، وذلك بحرم الجامعة الرئيسى وملاعب المدينة الجامعية وقاعة الاحتفالات الكبرى.

ومن المقرر أن يشمل المهرجان استعراضًا للفرق الجامعية المختلفة، ورفع العلم، وفقرة تعريفيّة بالعادات والتقاليد الجامعية، وباللجان الطلابية وأدوارها في دعم الأنشطة الطلابية.

كما سيتم تنظيم حملات توعوية تركز على قضايا الصحة العامة والبيئة، إلى جانب فقرات فنية وموسيقية يشارك فيها كورال الجامعة، بالإضافة إلى مهرجان رياضى يشمل الألعاب التقليدية والإلكترونية، يقام على ملاعب المدينة الجامعية.

تأتي هذه الفعاليات في سياق جهود الجامعة لتعزيز التفاعل الإيجابي بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية على مدار العام.

 

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